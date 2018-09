Die Aufräumarbeiten der Feuerwehr auf der A1 (Feuerwehr Brinkum)

Am Mittwochvormittag ist es auf der A1 in Richtung Hamburg bei der Ausfahrt Bremen-Arsten zu einem Unfall mit zwei Lkw gekommen. Aus bisher nicht bekannten Gründen fuhr einer der Fahrer mit seinem Sattelzug auf den zweiten Lkw auf. Er wurde dabei verletzt und in seinem Fahrerhaus eingeklemmt.

Derzeit ist die A1 in Richtung Hamburg nur einspurig befahrbar und der Verkehr staut sich auf rund 18 Kilomtern Länge. Auch die umliegenden Ausweichstrecken sind überlastet. Die Aufräumarbeiten auf der Fahrbahn könnten noch mehrere Stunden dauern, so die Polizei. (hee)