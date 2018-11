Auf der A1 führte ein LKW-Unfall zu langem Stau. (Christian Butt)

Stau auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück: Dies war die Folge eines Lkw-Unfalls in der Mittagszeit. Aus noch ungeklärter Ursache waren an einem Stauende auf der Weserbrücke bei Arsten drei Lastwagen ineinander gekracht. Die Fahrer konnten sich weitgehend unverletzt aus den Führerhäusern befreien.

Für die Bergung der Fahrzeuge mussten jedoch alle drei Fahrstreifen komplett gesperrt werden, der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf über zehn Kilometer - aktuell sind es etwa sechs. Glück im Unglück: Der Unfall ereignete sich direkt unterhalb der Abfahrt Arsten. Die Fahrzeuge konnten über den Abfahrt-Streifen die Unfallstelle passieren.