Der Lloydhof soll in Zukunft eine Mischung aus Wohnen, Gewerbe, Büro, Gastronomie und Sportangeboten beherbergen. (Christina Kuhaupt)

Nun ist es amtlich: der Lloydhof hat einen neuen Eigentümer. Das Geschäfts- und Bürogebäude am Ansgarikirchhof, in dem unter anderem die Umweltbehörde sitzt, ist von der Stadt an den süddeutschen Projektentwickler Denkmalneu verkauft worden. Der Kaufpreis beträgt nach einer Mitteilung der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) von Dienstag 21,5 Millionen Euro. Denkmalneu willdas Gebäude komplett umgestalten, geplant ist eine Mischnutzung aus Wohnen, Gewerbe, Büro, Gastronomie und Sportangeboten. Anfang kommenden Jahres soll mit dem Umbau begonnen werden. Der Käufer rechnet mit einer Bauzeit von einem Jahr, er will nach eigenen Angaben zusätzlich zum Kaufpreis 33 Millionen Euro investieren.

„Wir wollen den Lloydhof revitalisieren und zu einem ,Lebendigen Haus‘ entwickeln“, sagt Thomas Scherer, Geschäftsführer von Denkmalneu. Sein Unternehmen hat das gleiche Konzept in Dresden bereits mit Erfolg verwirklicht. In Leipzig wird am „Lebendigen Haus“ noch gearbeitet. Die Einweihung in der Alten Hauptpost am Augus­tusplatz ist für Mitte des Jahres geplant. Das Hotel hat bereits geöffnet.

Scherer berichtet über Details seiner Pläne: Das Erdgeschoss soll demnach hauptsächlich von einem sogenannten Ankermieter genutzt werden, noch offen ist, ob er aus den Bereichen Elektronik, Mode oder Sport kommt. Bislang hat die Fläche eine sehr kleinteilige Struktur mit vielen Nutzern, darunter die Läden des „Citylab“ mit ihren kurzfristigen Mietverträgen. Vorgesehen ist außerdem Gastronomie, die sich mit Außenplätzen den Ansgarikirchhof zunutze machen kann.

Flächen für Kreative und Start-ups

In den ersten vier Obergeschossen sind Büros und unterschiedlich große Fünf-Sterne-Apartments für Städtetouristen und Geschäftsreisende geplant. Hinzu kommen 21 kleinere Wohnungen und Flächen, die Freiberufler, Kreative und Start-ups für zeitlich flexible, offene Bürogemeinschaften nutzen können. Schließlich, so Scherer, wird es im ersten Obergeschoss auch ein Fitnessstudio geben. In der fünften Etage sollen eine Skybar und ein Restaurant untergebracht werden. Alles in allem eine Nutzung, die den Anspruch vom lebendigen Haus auch über die üblichen Geschäftsöffnungszeiten hinaus erfüllen dürfte.

Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) ist mit dem Verkauf eine schwere Hypothek los. Er hatte den Lloydhof vor sechs Jahren in der Hoffnung erworben, dass an der Stelle ein großes Einkaufszentrum entsteht, das City-Center. Der Traum platzte; die Stadt blieb auf dem Gebäude sitzen. Sie hatte 25 Millionen Euro dafür gezahlt. Mit dem erzielten Preis beim Verkauf und den Mieteinnahmen der vergangenen Jahre ist ­Günthner glimpflich aus der Sache herausgekommen und hat jetzt sogar noch einen potenten Investor gefunden. Denkmalneu arbeitet mit dem Geld der milliardenschweren Familie des Software-Unternehmers Hasso Plattner (SAP).

„Ich freue mich, dass sich mit Denkmalneu ein weiterer Investor in der Bremer City engagiert und bin überzeugt, dass Bremen von dieser Entwicklung nachhaltig profitieren wird“, erklärt der Wirtschaftssenator. WFB-Chef Andreas Heyer spricht von einem guten Ergebnis für Bremen: „Wir haben ein komplexes Ausschreibungsverfahren erfolgreich zu Ende geführt und einen kompetenten Investor mit einem überzeugenden Konzept gefunden.“

Der Lloydhof mit seiner Backsteinfassade und den markanten spitzen Giebeln wurde Anfang der 1980er-Jahre als Wohn- und Geschäftshaus gebaut. Zurzeit umfasst das Gebäude nach Angaben der WFB eine Einzelhandelsfläche von rund 3100 Quadratmetern. Die Büros machen rund 10.000 Quadratmeter aus. Bei den Wohnungen sind es 1400 Quadratmeter.