Die Digitalisierung soll weiter vorangetrieben werden, auch dies ein Schwerpunkt im Haushaltsentwurf. (Uli Deck /dpa)

Bleibt sich die Landesregierung „treu und trickst“, wie die CDU meint, oder gibt sie „die richtigen Antworten auf die Herausforderungen unseres Gemeinwesens“, wovon die Grünen überzeugt sind? Am Tag nach der entscheidenden Senatsklausur, bei der die Grundzüge des Bremer Doppelhaushalts 2020/21 festgelegt wurden, gab es ein ebenso breites wie erwartbares Echo auf den Entwurf. Während im Regierungslager ein Loblied auf das Zahlenwerk gesungen wurde, fanden CDU und FDP nicht nur ein Haar in der Suppe, sondern einen ganzen Schopf.

Wie berichtet, kalkuliert der Senat für 2020 mit Ausgaben von 4,7 Milliarden Euro im Land und 3 Milliarden in der Stadt, 2021 sollen es 4,8 beziehungsweise 3,1 Milliarden sein. Die mit Abstand höchste Steigerung erfährt der Bildungsetat. Weitere Akzente setzt Rot-Grün-Rot bei Klimaschutz, Digitalisierung der Verwaltung, Sicherheit und Sauberkeit, beim Bürgerservice sowie der Arbeitsmarktpolitik.

Mehr zum Thema Senat einigt sich auf Haushaltsentwurf Bremen investiert mehr in Bildung Nach zähem Ringen um begrenzte Mittel gibt es jetzt einen Entwurf für den Bremer Doppelhaushalt ... mehr »

Aus Sicht der CDU hat der Senat „eine Mogelpackung präsentiert, die mit Liquiditätstricksereien gespickt ist“, wie ihr Haushaltspolitiker Jens Eckhoff meint. Die angeblichen finanziellen Freiräume seien Einbildung. Sie würden durch faktische Neuverschuldung geschaffen. Als solche bezeichnet Eckhoff den Griff in die Rücklagen der Anstalt für Versorgungsvorsorge, die eigentlich als Puffer für aus dem Haushalt zu leistende Pensionszahlungen gedacht waren. Aus diesen Rücklagen will Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) in den nächsten Jahren jeweils 35 Millionen Euro entnehmen und davon aktives Personal bezahlen. Das ist für Eckhoff nicht nur „ein unmöglicher Vorgang, sondern schlicht und einfach Selbstbetrug, um kurzfristig Mittel für den Haushalt zu generieren“. Insgesamt lasse der Haushaltsentwurf Struktur vermissen.

Auch aus Sicht des FDP-Haushälters Thore Schäck hat sich der Senat keine „nachhaltigen Gedanken über die Gegenfinanzierung der Wünsche der Koalitionäre gemacht“. Auch er verurteilt den Griff in die Versorgungskasse. Spätere Streitereien zwischen den Senatsressorts um bestimmte Mittel seien zudem programmiert. Hintergrund: Für Themen wie Klimaschutz, Digitalisierung oder Sicherheit/Sauberkeit hat der Senat Sondertöpfe eingerichtet, auf die grundsätzlich alle Ressorts Zugriff für einschlägige Projekte haben.

Konzentration der Mittel im Bildungsbereich

Die verfügbaren Mittel werden aus Schäcks Sicht aber nicht reichen, um alle Wünsche zu befriedigen. Es drohten deshalb „Verteilungskämpfe im Laufe des Haushaltsvollzugs“. Ausdrücklich begrüßt wird von den Liberalen die Konzentration der Mittel im Bildungsbereich. Auf diesem Gebiet unternehme der Senat „endlich die Anstrengungen, die wir bereits in den vergangenen Jahren von ihm erwartet haben“, billigt Schäck der Regierung zu.

Ganz ähnlich sieht das die Handelskammer. Für erfreulich hält die Wirtschaftslobby nicht nur „die Priorisierung auf die notwendige Qualitätsverbesserung im Bereich der Bildung“, sondern auch die vorgesehenen höheren Ausgaben für die Digitalisierung der Verwaltung. Doch dann folgen jede Menge Abers. So treffe der Haushaltsentwurf unzureichend Vorsorge für Risiken wie etwa rückläufige Steuereinnahmen im Zuge der Konjunkturabschwächung oder den Klinikverbund Geno. Es sei auch nicht erkennbar, „wie die wichtigen Investitionen in die sanierungsbedürftige Straßeninfrastruktur in Bremen und in die Attraktivitätssteigerung der Bremer Innenstadt finanziert werden sollen“, heißt es in einer Stellungnahme des Kammer-Hauptgeschäftsführers Matthias Fonger.

Mehr zum Thema Bremer Etatentwurf für 2020/21 Haushaltspoker vor der Entscheidung Ausgabewünsche und verfügbare Mittel passen im Entwurf für den Bremer Haushalt 2020/21 noch nicht ... mehr »

Grüne und Linke sehen das komplett anders. Den Bildungsschwerpunkt sowie das Plus an Personal für Bürgerservice, die Unterstützung für Alleinerziehende und Arbeitslose sowie die Stärkung des Wissenschaftsstandortes hält Grünen-Haushälter Björn Fecker für „substanzielle Verbesserungen“. Dem Vorwurf, der Senat erschließe sich Geldquellen auf unseriöse Weise, widerspricht Fecker entschieden: „Wir geben nur das Geld aus, das wir haben, und beginnen mit dem Schuldenabbau.“

Die Linken begrüßen in ihrer Stellungnahme, dass die Koalitionspartner „entgegen allen Unkenrufen“ zahlreiche wichtige Projekte im Haushalt verankert hätten. In einem gemeinsamen Statement nennen die Fraktionsvorsitzenden Sofia Leonidakis und Nelson Janßen diese Beispiele: das Aktionsprogramm Alleinerziehende und den Ausbau der geförderten Beschäftigung Langzeitarbeitsloser; mehr Geld für die Jugendfreizeitheime sowie Kultureinrichtungen und Schulen in ärmeren Stadtteilen; ein neues Landesprogramm „Lebendige Quartiere“; den Aufbau von Quartiersgesundheitszentren, ein Förderprojekt für die Nahrungs- und Genusswirtschaft, das Modellprojekt Stahlproduktion mit „grünem“ Wasserstoff sowie die Stärkung der Innovationsförderung.