Bedauert die Entscheidung von Andrea Nahles: Carsten Sieling. (Christina Kuhaupt)

Aus der Bremer SPD liegen erste Reaktionen auf den Rücktritt der Bundesvorsitzenden Andrea Nahles vor. Bürgermeister Carsten Sieling bedauert ihre Entscheidung, sich aus der Politik zurückzuziehen. "Sie hat in einer für die SPD insgesamt sehr schwierigen Situation Verantwortung übernommen. Das ist eine alles andere als leichte Aufgabe und das fordert unser aller Respekt", erklärte Sieling. Dass Nahles' Schritt "nun auch bei uns in Bremen die Frage nach personellen Veränderungen befeuert", sei zu erwarten gewesen. Der Bürgermeister bezieht sich damit auf Forderungen nach seinem Rückzug als Folge der verlorenen Bürgerschaftswahl. Der ehemalige Landesvorsitzende Dieter Reinken und Bremerhavens Bundestagsabgeordneter Uwe Schmidt hatten sich entsprechend geäußert. Sieling sieht jedoch keine neue Lage, keine Analogie der Situationen in Berlin und Bremen. "Was meine Person anbelangt, so habe ich von meiner Partei in der vergangenen Woche den Auftrag bekommen, die Sondierungen und möglichen Verhandlungen zur Bildung eines neuen Mitte-Links-Regierungsbündnisses gemeinsam mit der Landesvorsitzenden zu leiten", sagte Sieling. "Über Personalfragen wird dann nach Abschluss der Verhandlungen zu sprechen sein." Im Interview mit dem WESER-KURIER hatte der Bürgermeister am Sonnabend seinen Anspruch bekräftigt, auch künftig den Senat zu führen.

Der Bremerhavener SPD-Bundestagsabgeordnete Uwe Schmidt gehört zum Lager der Nahles-Kritiker. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" gibt ihn in seiner aktuellen Ausgabe mit einer Anekdote wieder, die Schmidts Verhältnis zur scheidenden Parteichefin auf den Punkt bringt. Demnach saß Schmidt kürzlich bei einem missglückten Wahlkampfauftritt der Vorsitzenden im Publikum. Er habe seine Sonnenbrille nicht abgenommen, "weil ich nicht erkannt werden wollte", wird Schmidt zitiert. Im Gespräch mit dem WESER-KURIER äußerte sich der Seestadt-Abgeordnete entsprechend wenig betrübt über Nahles Rücktritt. Bei ihrer Ankündigung, in der Bundestagsfraktion die Machtfrage stellen zu wollen, "konnte sie wohl nicht mehr einschätzen, welche Truppenteile sie noch hinter sich hat". Schmidt fügte hinzu: "In Bremen könnte das ähnlich sein." Damit spielte er auf die geschwächte Stellung von Bürgermeister Carsten Sieling an. Im Bremerhavener SPD-Unterbezirk sei man jedenfalls der Meinung, dass es nach der verlorenen Bürgerschaftswahl "so nicht weitergehen kann".

Mehr zum Thema Nach Rücktrittsankündigung von Nahles Merkel: Werden Regierungsarbeit verantwortungsvoll fortsetzen Andrea Nahles hat ihren politischen Überlebenskampf verloren. Nun gibt sie sich ihren Gegnern in ... mehr »

Den Chef des Unterbezirks Bremen-Stadt, Falk Wagner, hat Nahles' Rückzugsankündigung nach eigenem Bekunden überrascht. "Ich habe gedacht, dass die Würfel nicht vor Dienstag fallen", sagte Wagner. Er bedauert Nahles' Entschluss. "Natürlich waren manche ihrer öffentlichen Auftritte nicht glücklich und sie wäre vermutlich auch nie die Umfragekönigin geworden. Aber sie hat strukturell und inhaltlich in der SPD einiges vorangebracht", so Wagner. Er nannte beispielhaft das Sozialstaatskonzept der Partei, mit dem das schwierige Erbe der Hartz-Reformen bewältigt werden soll.

Für die Nachfolge drängt sich aus Wagners Sicht niemand unmittelbar auf. Format habe auf jeden Fall die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Doch ob die 58-Jährige, die an Multipler Sklerose leidet, physisch ausreichend belastbar wäre, könne sie nur selbst entscheiden. "In jedem Fall ist sie eine sehr kluge und weitsichtige Frau, die das Amt definitiv ausfüllen könnte", findet Wagner. Als Omen für die aktuellen Verhältnisse in Bremen sieht Wagner den Rücktritt der Bundesvorsitzenden nicht - anders als etwa der Chef der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Thomas Röwekamp. Der hatte im Kurznachrichtendienst Twitter formuliert: "Schade, dass Carsten Sieling nach der Bremenwahl nicht auch so einsichtig ist und an seinem Amt klebt." Das sei mitnichten so, sagte Wagner. Die SPD brauche weder in Berlin noch in Bremen Debatten über das Spitzenpersonal, sondern eine programmatische Erneuerung und ein klareres Profil.

+++Dieser Artikel wurde um 18.12 Uhr aktualisiert+++