Claus Walischewski und Mitstreiter von Amnesty International Bremen können coronabedingt keine Informationsstände aufbauen. Mahnwachen halten sie aber weiterhin. (Christina Kuhaupt)

Claus Walischewski: Die Bremer machen nur das mit, was national und international angeboten wird an Fällen und dokumentiert worden ist, als Teil der Gesamtarbeit von Amnesty.

Das sind natürlich zwei Extremfälle. Brechmitteleinsätze gibt es ja zum Glück nicht mehr in Bremen. Und Bremen hat, ganz vorne dran, auch die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte eingeführt, da haben wir auch ganz stark versucht, Lobbyarbeit zu machen, um das hinzukriegen. Aber ansonsten gibt es generell bei der Polizei in Deutschland natürlich Probleme mit Vorurteilen gegen Migranten, die NSU-Prozesse haben das ja ganz deutlich gezeigt. Da hat Amnesty auch gefordert, strukturellen Rassismus bei der Polizei durch Schulungen und andere Maßnahmen zu bekämpfen – ebenso wie die rechtsextremen Tendenzen.

Die Unversehrtheit des Betroffenen muss natürlich gewahrt werden, das ist ja ein Menschenrecht, und auch polizeiliche Maßnahmen müssen angemessen sein. Der Taser kann sogar jemanden schlimmstenfalls töten. Da müssen ganz, ganz strenge Regeln bestehen. So wie sie jetzt für Bremen beschlossen worden sind.

Das ist sehr positiv zu bewerten, weil Amnesty in dem Jahresbericht, der in London erstellt wird, kritisiert, dass noch nicht alle deutschen Bundesländer einen solchen Beauftragten haben, als unabhängige Beschwerdestelle.

Auf dem Papier sind wir sicherlich 150, 200 Personen, die Mitglieder sind. Aber es sind vielleicht 20, die wirklich engagiert jede Woche Briefe schreiben, sich an Aktionen beteiligen und Stände machen. Wir haben eine gemischte Altersstruktur, aber mit einer gewissen Kopflastigkeit in Richtung Alter. Sprich: Die Pensionäre sind sicherlich die größte Gruppe.

Also, wir arbeiten alle autonom, es gibt keine Hierarchie bei Amnesty. Wir haben in Bremen nur ein Treffen, wo wir uns austauschen und gemeinsam Mahnwachen oder Veranstaltungen planen. Die Gruppen haben einen kleinen Schwerpunkt, meine zum Beispiel Türkei und Israel/Palästina, eine andere Südamerika/Kolumbien. Wir nehmen aber auch an allgemeinen Aktionen teil.

Da haben Sie recht, wir dürfen keine Stände mehr aufstellen, auch keinen mehr konkret ansprechen und ihm eine Unterschriftenliste hinhalten. Wir haben aber trotzdem in diesem Jahr schon einige Mahnwachen gemacht – mit mäßigem Zuspruch.

Dieses Jahr haben wir eine Mahnwache zu Guantanamo gemacht, weil es einen Jahrestag gab im Januar. Dann haben wir Mahnwachen gemacht zum Lieferkettengesetz und zu Rassismus beim Jahrestag der Hanauer Morde – da waren sogar 30 Leute. Die letzte Mahnwache war zu vertriebenen Roma in Rumänien. Zum 1. Mai haben wir etwas für verfolgte Gewerkschafter gemacht. Natürlich haben wir uns jetzt ganz viel verlegt auf Onlineaktionen, das heißt, wir haben zum Beispiel Verteiler aufgebaut zu Gewerkschaften, Parteien und Kirchen, Jugendgruppen und Wohlfahrtsverbänden – um das zu erreichen, was wir jetzt per Stand in der Stadt nicht hinkriegen.

Schwer zu sagen, ich habe gerade die Homepage für den 1. Mai erstellt, da waren zwei Freilassungen von Gewerkschaftern in China und Kolumbien, für die sich Amnesty eingesetzt hat. Das sind zwei typische Fälle, da kann ich gar nicht sagen, das ist der größte Erfolg, aber das sind Beispiele dafür, dass unsere Arbeit doch wirkt. Auch wenn man viele Briefe vielleicht umsonst geschrieben hat oder nicht weiß, was damit passiert: Es gibt immer wieder Freilassungen, und immer wieder hat dieser Druck von Amnesty gewirkt.

Zur Person

Claus Walischewski (73)

ist pensionierter Englisch-, Sport- und Politiklehrer, und seit 1978 bei Amnesty International (AI), „weil das damals der kleinste gemeinsame Nenner mit meiner Freundin war, sich zu engagieren“. Er ist Sprecher einer der AI-Gruppen in Bremen und versucht, alle zu koordinieren.