Eine Fridays for Future Demo am 24. Maiauf dem Bremer Bahnhofsvorplatz. (Koch)

Es war fast wie eine Choreografie: Sie kamen plötzlich um die Ecke, zogen wie eine Phalanx auf den Eingang des Intercity Hotels am Hauptbahnhof zu und stoppten dann ganz abrupt. Bürgermeister Carsten Sieling ging auf rund 200 Schüler zu, wollte offenbar mit ihnen reden – doch dazu sollte es nicht kommen. Unterstützt von ohrenbetäubenden Trommeln skandierten die jungen Aktivisten von „Fridays for Future“: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.“ Die Szene spielte kurz vor Beginn der dritten Koalitionsrunde am Freitagmorgen ab.

Wenige Minuten zuvor ging es am selben Ort weniger martialischer zu. Rund 50 Aktivisten von Umweltgruppen und Bürgerinitiativen hatten die Politiker vor dem Hotel empfangen. Jonas Daldrup als Vertreter von mehr als 20 Gruppen übergab den Verhandlungsführern Sieling (SPD), Maike Schaefer (Grüne) und Kristina Vogt (Linke) einen Forderungskatalog mit sieben Hauptpunkten. Daldrup ermahnte die Politiker: „Die neue Bremer Landesregierung muss schnell effektive Maßnahmen für stärkeren Klimaschutz ergreifen, die der Dringlichkeit der Lage entsprechen.“

Es wird nicht nur der Forderungskatalog gewesen sein, sondern vor allem die aktuelle Diskussion und nicht zuletzt das Bremer Wahlergebnis – am Abend jedenfalls stellten Sieling, Schaefer und Vogt ein umfangreiches Maßnahmen-Paket vor. Und das hat es in sich: Kohleausstieg bis 2023, Ausrufung einer Klima-Notlage, mehr Solardächer, mehr Klimaschutz im Heiz- und Wärmebereich, und, und, und.

Ist das der Durchbruch für einen besseren Klimaschutz in Bremen? Der WESER-KURIER hat bei Vertretern des 20-Gruppen-Bündnisses nachgefragt. Für Daldrup, Campaigner beim Denkhaus Bremen, lag der Kohleausstieg „bereits in der Luft“. Dennoch sei es gut, dass man sich mit 2023 auf einen konkreten Zeitpunkt geeinigt habe. Er sagt aber auch: „Ich persönlich würde lieber die Betonung auf spätestens 2023 legen.“ Das Energiesparen am Gebäude hält der Campaigner für wichtig, es müsse aber „vor allem im Bestand“ stattfinden – nicht nur bei Neubauten. Nach seinen Angaben entstehen rund die Hälfte der Bremer CO2-Emissionen im Wärmebereich. Daldrup schränkt ein: „Das ist ein kompliziertes Feld. Es ist nicht leicht, pauschale Lösungen zu finden.“

Schritt in die richtige Richtung

Bei Katja Muchow vom BUND ist eine gewisse Skepsis nicht zu überhören. „Eine Solar-City Bremen wäre super, diese Maßnahme braucht aber auch entsprechende personelle Kapazitäten.“ Auch eine energetische Gebäudesanierung im größeren Stil bedürfe einer entsprechenden Finanzausstattung.“ Den Kohle-Ausstieg hält die stellvertretende Geschäftsführerin für einen Schritt in die richtige Richtung, der aber auch schneller zu realisieren wäre.

Für Lisa Pörtner von Greenpeace hat die Ausrufung der sogenannten Klima-Notlage eine hohe Priorität. Das bedeutet: Bei fast allen politischen Entscheidungen muss der Aspekt von Klimaschutz und Klimawandel berücksichtigt werden. Pörtner begrüßt auch die Einigung auf das Aus für die Kohle. Allerdings: Ihrer Meinung nach könnten und müssten die alten Kohlekraftwerke im Hafen und in Farge bereits 2020 ihre Produktion einstellen. Zu einem Landesprogramm als Weichenstellung hin zur „Solar-City“ sagt sie: „Das ist auf jeden Fall realistisch. Die Solarenergie hat sehr, sehr viel Ausbaupotenzial, die Technik ist da. Bremen könnte damit ein Vorbild sein.“

Und, reicht das alles für den von Sieling apostrophierten „Paradigmenwechsel“ beim Klimaschutz? Daldrup meint: „Die Einigung darf nicht zur Beruhigungspille werden, eine schnelle Umsetzung ist nötig.“ Muchow sieht das ähnlich: „Es muss noch mehr konkrete Beschlüsse geben.“ Pörtner sagt: „Ja, für Herrn Sieling persönlich ist das bestimmt ein Paradigmenwechsel.“ Sie nennt ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr: Noch im Programm „Zukunft Bremen 2035“ habe der Klimaschutz so gut wie keine Rolle gespielt.