Bremens Stadtjägermeister Harro Tempelmann blickt nach vorn – und zurück auf das abgelaufene Jagdjahr. (Frank Thomas Koch)

Auch auf das Leben der Wildtiere wirkt sich die Corona-Pandemie aus: Ihnen wird seltener nachgestellt. „Viele Treibjagden sind im vergangenen Jahr abgesagt worden“, sagt Stadtjägermeister Harro Tempelmann. In den 40 Bremer Jagdrevieren ist im vergangenen Jagdjahr, das mit dem März abgelaufen ist, vieles anders gekommen als üblich. Auch der Überblick über die Jagdstrecke, die Zahl der erlegten Tiere, lässt noch auf sich warten. Und auch die Jahresversammlung der Bremer Jäger, die eigentlich Ende April ist, wird in diesem Jahr wieder ausfallen. „Das Niederwild hat sich erholt, hat mal richtig Ruhe gehabt“, sagt der Stadtjägermeister. Probleme bereiteten hingegen zunehmende Bebauung, Raubwild und frei laufende Hunde.

„Auch Fasane haben sich gut entwickelt“, sagt Tempelmann. Stark abgenommen habe hingegen die Zahl der Enten, die möglicherweise durch die vielen Grau-, Nonnen- und Kanadagänse verdrängt würden. „In Holland hat man sogar schon begonnen, Gänse zu vergasen, weil sie landwirtschaftliche Schäden anrichten.“ Zumindest das Problem dürfte in Bremen eine eher untergeordnete Rolle spielen: „In der Stadt haben wir ja fast nur Grünland“, sagt der 74-Jährige. Laut Statistischem Landesamt stehen den 9922 Hektar landwirtschaftlich genutzten Flächen in Bremen 657 Hektar Wald- und Gehölzflächen gegenüber.

Nach Einschätzung der Jäger haben sich nicht zuletzt Räuber wie Fuchs, Marder, Marderhund, Waschbär und Nerz stark vermehrt. Sie machen vor allem Bodenbrütern wie Fasanen, Rebhühnern, Bekassinen, Rotschenkeln und Kiebitzen das Leben schwer. Im Blockland wird ein mit von der Europäischen Union gefördertes sogenanntes Prädatorenmanagement betrieben. „Um herauszufinden, wer die ganzen Bodenbrüter frisst“, sagt Tempelmann, werde Raubwild gefangen und mit Sendern versehen. „Leider sind, im Unterschied zu anderen Bundesländern, Krähen nicht in das Projekt mit einbezogen.“

Auch der Feldhasen-Nachwuchs, die ersten Jungtiere sind im März zur Welt gekommen, hat es angesichts der vielen Räuber nicht leicht. Dabei hat sich die Hasenpopulation - auch durch die warmen Sommer - gut entwickelt: Die Besatzzahl, die Zahl der Hasen pro Quadratkilometer, hat sich von 17,9 im Jahr 2016 und nach leicht sinkender Tendenz in den beiden Folgejahren auf 20,7 im vergangenen Jahr erhöht. Dies sind Daten der Wildtiererfassung Niedersachsen, eines Projektes der niedersächsischen Jägerschaft und des Landwirtschaftsministeriums in Hannover, an dem auch die Bremer Jäger beteiligt sind. Allein aus dem Jahr 2019 lagen keine Bremer Daten vor.

Damit rangiert die nordwestdeutsche Region im oberen Drittel, was die bundesweite Hasenhäufigkeit betrifft. „Und wir haben im Vergleich zum niedersächsischen Umland wirklich gute Besätze“, sagt der Stadtjägermeister. Dennoch ist das Hasenleben nicht ohne Risiko. „Auch der durchziehende nordische Bussard kann Jungtieren gefährlich werden“, sagt Tempelmann. „Überhaupt ist die Überlebenschance im März eigentlich gering, es darf nicht zu feucht und nicht zu lange kalt sein.“

Hirsche gebe es mangels Wald in Bremen „so gut wie gar nicht“, kommt der Jäger auf weitere heimische Wildtiere zu sprechen. „Und Wildschweine kommen immer mal wieder zu Besuch aus Niedersachsen.“ Dann allerdings hinterließen sie bleibende Eindrücke: Zuletzt seien Schäden im Lüssumer Wald und auf dem dortigen Waldfriedhof festgestellt worden. „Rehe nutzen dann die Wildschweindurchlässe und gehen ebenfalls an Kränze und Blumenschmuck.“

Flächenverluste zählen für Tempelmann zu den größten Problemen, denen Wildtiere gegenwärtig in Bremen ausgesetzt sind. Wie die Hasen leide besonders das Rehwild unter der fortschreitenden Bebauung. Nach Hemelingen und Mahndorf seien nun auch Flächen in Strom und Seehausen/Hasenbüren betroffen. Wo gebaut wird, wird das Wild vergrämt. „Die Rehe sind auf der Flucht, kehren, ihrem Instinkt folgend, aber immer wieder zurück an ihren alten Ort.“ Und kommen dann häufig unter die Räder.

Für richtig schwierig hält Tempelmann das Thema Leinenzwang - und das nicht nur zur Brut- und Setzzeit vom 15. März bis zum 15. Juli. „Mit Ausnahme ausdrücklicher Freilaufflächen sind Hunde in Bremen ganzjährig anzuleinen“, sagt er mit Blick auf die überwiegend geschützten Grünflächen der Stadt. Sogenannte freie Landschaft gibt es kaum in der Stadt, dafür zwei Freilaufflächen für Hunde, eine am Carl-Goerdeler-Park in der Vahr und eine in den Neustadtswallanlagen. Die Stadt sucht seit Jahren nach geeigneten Flächen. Vielen Hundehaltern dauert das zu lange. Und auch in diesen Monaten sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes wieder verstärkt im Grünen auf Streife.

Zur Sache

Der Stadtjägermeister

Harro Tempelmann ist seit 1998 ohne Unterbrechung Bremer Stadtjägermeister, davor war er zwei Jahre lang Stellvertreter. Der Stadtjägermeister ist laut Umweltsenatorin der sachverständige ehrenamtliche Berater der Unteren Jagdbehörde - er hat laut Bremischem Landesjagdgesetz „in jagdfachlichen und jagdwirtschaftlichen Fragen im Sinne eines gerechten Ausgleichs der Interessen zu wirken“. Der Stadtjägermeister wird von der Organisation der Jäger in den Stadtgemeinden vorgeschlagen. Bestellt wird er dann schließlich durch die Untere Jagdbehörde, in Bremen das Ordnungsamt. Die Amtszeit beträgt jeweils vier Jahre.