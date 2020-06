Das Stadionbad in Bremen ist seit Montag wieder geöffnet. (Frank Thomas Koch)

Die Lockerungen erfolgen in aller Regel unter Auflagen wie Abstands- und Hygienebestimmungen. Zudem gilt weiterhin die bundesweite Maskenpflicht in Handel und Nahverkehr.

Restaurants und Bars

Bremen: Restaurant- und Kneipenbesuche sind möglich. Es gelten ein Thekenverbot, Sitzplatz- und Bedienpflicht. Bars - im Sinne von Einraumeinrichtungen mit Tresen - bleiben weiterhin geschlossen.

Niedersachsen: Restaurants und Bars sind geöffnet. Ausgenommen sind Shisha-Bars.

Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze

Bremen: Hotels und Ferienwohnungen dürfen öffnen, Campingplätze ebenso.

Niedersachsen: Ferienwohnungen und Campingplätze sind geöffnet. Hotels dürfen nur mit maximal 80 Prozent Auslastung betrieben werden.

Freibäder und Freizeitparks

Bremen: Die ersten Freibäder können öffnen, ab 15. Juni sollen Freibäder bei Vorlage eines Hygienekonzeptes generell geöffnet werden.

Niedersachsen: Freibäder, Hallenbäder und Freizeitparks dürfen wieder öffnen.

Kontaktbestimmungen

Bremen: Es können sich mehrere Angehörige aus zwei Haushalten im öffentlichen Raum treffen. In geschlossenen Räumen sind Veranstaltungen mit maximal 20 Personen möglich, wenn ein Hygienekonzept vorliegt. Bei Veranstaltungen im Garten, auf der Parzelle oder ähnlich umfriedeten Flächen im Freien liegt die Grenze bei 50 Personen. Für beide Fälle wird die einschränkende „Zwei-Haushalts-Regel“ aufgehoben.

Niedersachsen: Es dürfen sich Angehörige von zwei Haushalten in der Öffentlichkeit treffen.

Fitnessstudios und Sporthallen

Bremen: Sporthallen und Fitnessstudios dürfen unter Auflagen wieder öffnen.

Niedersachsen: Sport in Hallen ist unter Einhaltung der Mindestabstände wieder erlaubt. Das gilt auch für Fitnessstudios.

Demonstrationen

Bremen: Versammlungen müssen angezeigt werden und können zum Infektionsschutz behördlich verboten, beschränkt oder mit Auflagen versehen werden.

Niedersachsen: Demos unter freiem Himmel können ohne Ausnahmegenehmigung stattfinden.

Schulen und Kitas

Bremen: Alle Schulklassen werden schrittweise zurückgeholt. Alle Vorschulkinder können wieder in Kitas kommen.

Niedersachsen: Die Notbetreuung in den Kitas wird schrittweise ausgeweitet, von Mitte Juni an soll es für alle Kinder ein zeitlich eingeschränktes Angebot für den Kita-Besuch geben. Auch die Schüler kehren nach und nach zurück, vom 15. Juni an haben alle Jahrgänge wieder Unterricht in den Schulen. (dpa)

Diese Informationen beziehen sich auf den Stand am 9. Juni 2020.