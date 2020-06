Zwei Löffler am Weserbogen in Habenhausen. (THOMAS KUPPEL)

Seit den 90er-Jahren brütet der Löffler an der Nordseeküste und ist inzwischen auch immer öfter in Bremen zu beobachten. Im Verlauf des Monats Mai sind die Vögel allmählich aus ihren Winterquartieren in Afrika zurückgekehrt.

Hobbyornithologe Thomas Kuppel aus dem Ostertor hat diese beiden Löffler am neuen Weserbogen in Habenhausen, gegenüber dem Hemelinger See, fotografiert. „Inzwischen sind Löffler in fast allen Bremer Grüngebieten zu sehen“, sagt er, „jedenfalls im Niedervieland, den Wümmewiesen, in Arsten und in der Leester Marsch“, kurz hinter der südlichen Landesgrenze.

Mit 80 bis 90 Zentimeter Länge sind die Koloniebrüter ähnlich groß wie Kormorane. Alltäglich ist der Besuch der Schreitvögel, die ihr Futter mit Pendelbewegungen ihres abgeflachten Schnabels im flachen Wasser finden, aber längst nicht.