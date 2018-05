Am Samstagabend hatte die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle, vollständig gelöscht werden kann es aber voraussichtlich erst am Sonntag. (Christian Butt)

Auf der Recyclinganlage nahe der Blockland-Deponie in Bremen ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr Bremen brannten dort etwa 10.000 Kubikmeter Sperrmüll und Holzreste. Das Feuer griff zudem auf trockene Vegetation um den Hof über. Menschen wurden nicht verletzt.

Am Samstagabend meldete die Feuerwehr, der Brand sei unter Kontrolle. Das Feuer rund um den Hof konnte bis zum Abend gelöscht werden. Die Löscharbeiten des Sperrmülls würden sich aber vermutlich noch den ganzen Sonntag lang hinziehen, sagte ein Sprecher am frühen Sonntagmorgen. Die Einsatzkräfte waren in der Nacht damit beschäftigt, den Sperrmüll und das Holz mit Radladern auseinanderzuziehen und zu löschen.

Am Samstagnachmittag war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot von 140 Einsatzkräften vor Ort. Auch das Technische Hilfswerk war beteiligt.

Dichter schwarzer Rauch stieg über der Anlage auf und war weithin sichtbar. Auch eine angrenzende Grünfläche wurde vom Rauch eingehüllt. Über die Ursache des Brandes ist noch nichts bekannt. Das Feuer sei nicht direkt auf der Deponie ausgebrochen, sondern daneben in Richtung Waller Feldmarksee, erklärte der Feuerwehrsprecher. Die Firma Nehlsen schätzt die entstandenen Kosten für die Entsorgung des verbrannten Mülls laut Feuerwehr auf etwa 50.000 Euro. (ech/cah/dpa)

