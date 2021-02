Wohnungsbau in der Gartenstadt Werder. Politisch gewollt ist in Bremen ein Mix aus Geschosswohnungen und Reihenhäusern – Einfamilienhäuser sind hingegen nicht sonderlich erwünscht. (Christina Kuhaupt)

Dass die Flächen in Städten begrenzt sind und deshalb intelligent genutzt werden müssen, ist eine Binsenweisheit. Diese Maßgabe gilt umso mehr, wenn es einen Mangel an Wohnungen gibt. Trotzdem war die Aufregung groß, als in einem Hamburger Stadtbezirk entschieden wurde, in bestimmten Gegenden keine frei stehenden Einfamilienhäuser zu genehmigen. Eigentlich logisch: Bei wenigen Grundstücken und viel Bedarf muss angemessen dicht und hoch gebaut werden.

Mix von Geschosswohnungen und Reihenhäusern

Dass den Grünen bei der Gelegenheit untergejubelt wurde, sie wollten mal wieder etwas verbieten, ist so falsch wie durchsichtig, weil erkennbar schon Wahlkampf geführt wird. Wenn, wie in Bremen zum Beispiel in der Gartenstadt Werdersee, keine Einfamilienhäuser vorgesehen sind, ist das kein Verbot, sondern ein Gebot: Politisch gewollt wird der Mix von Geschosswohnungen und Reihenhäusern.

Wer in einer Großstadt vom Einfamilienhaus träumt, muss sich im Bestand etwas suchen oder darf selten auch neu bauen. Zu Preisen allerdings, die nur wenige zahlen können.