Ehefrau Doris Laatz (r.) zusammen mit Intensivpflegerin Stefanie Bittner am Krankenbett von Tobias Laatz. WESER-KURIER-Redakteur hat Familie Laatz ein Jahr lang begleitet. (Kosak)

Im August nehmen sich Tobias und Doris Laatz Zeit. Zeit, zu reflektieren, wie die vergangenen zwölf Monate für sie gewesen sind. Eine schwierige Zeit, erinnert sich das Ehepaar. Vielleicht die schwierigsten Monate überhaupt. Tobias Laatz, gerade einmal Mitte 30, hat ALS. Und die Ärzte geben ihm nicht mehr lange zu leben.

WESER-KURIER-Redakteur Christian Weth begleitete Familie Laatz in diesem Jahr. In seiner zwölfteiligen Serie "Ein Leben" hat er beschrieben, wie die Familie, aber auch Freunde oder Pfleger damit umgehen, dass die Muskeln des 36-jährigen Laatz nach und nach versagen. Am Dienstag wurde Weth für seine Serie nun mit dem Deutschen Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung ausgezeichnet. Die Preise, die am Abend im Stuttgarter Haus der Wirtschaft übergeben wurden, zählen zu den höchsten journalistischen Auszeichnungen in Deutschland.

Christian Weth hat über mehr als zwei Jahrzehnte in und um Bremen journalistische Erfahrung gesammelt. Der 48-Jährige kommt gebürtig aus Verden und war während seines politik- und sozialwissenschaftlichen Studiums als freier Mitarbeiter bei den Verdener Nachrichten tätig. Schon damals stand für ihn fest, dass es keinen anderen Beruf geben könnte: „Ich wollte immer schreiben." Seit fast 20 Jahren arbeitet er in unterschiedlichen Positionen für den WESER-KURIER.

Bei Situationen der tiefen Verzweiflung und des großen Glücks dabei

In der Begründung der Jury, die Weth den Preis am Dienstag in der Kategorie Gesundheit verlieh, heißt es unter anderem, dass der Journalist in seiner Serie die Betroffenen sprechen und die Experten zu Wort kommen lässt. Er sei bei Situationen der tiefen Verzweiflung und des großen Glücks dabei. "Er kommt den Menschen, über die er berichtet, sehr nahe, bleibt jedoch immer als Journalist erkennbar, der sicher auf dem schmalen Grat zwischen Nähe und Distanz balanciert."

Im Festvortrag hob Norbert Lammert, Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung und früherer Bundestagspräsident, den Wert der Tageszeitung hervor. "Ein Tag, an dem ich keine Tageszeitung gelesen habe, hat für mich nicht stattgefunden", sagte Lammert. Bei Informationen, die Zeitungsverlage auf analogen und digitalen Wegen vertreiben, könne man davon ausgehen, dass diese auch stimmten. "Die Tageszeitung ist nach wie vor das glaubwürdigste Medium." Ganz im Gegensatz zu Vielem, was ansonsten im Internet verbreitet würde. "Weil sie analysieren und für ihre Leser filtern, was wichtig ist und wird, wird es immer Zeitungen geben", sagte Lammert.

Das Schlusswort hatte am Dienstagabend als erster Preisträger Joachim Dorfs, Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung. "Es ist wichtig, dass Tageszeitungen Freiräume für ihre Mitarbeiter schaffen, damit andere Kollegen so eine Arbeit leisten können", sagte Dorfs. Die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten wurden für ihre investigative Recherche über einen Bandenkrieg zwischen türkischen und kurdischen Rockerclubs ausgezeichnet. Weitere Preisträger sind in diesem Jahr die Pforzheimer Zeitung, der Tölzer Kurier, die Main-Post, die Kieler Nachrichten, die Nordwest-Zeitung, der Nordkurier, der Zeitungsverlag Waiblingen, die Allgemeine Zeitung Mainz und die Badische Zeitung.