Bernd Meier schreibt seit 1977 für den ­WESER-KURIER, ­darunter auch zahlreiche Lokalspitzen. Ein Band mit 100 seiner Beiträge für die Kolumne „Tach auch“ ist just in der Edition Temmen erschienen. (Frank Thomas Koch)

Alle Texte haben nicht hineingepasst, Bernd Meier musste sich beschränken und aus Hunderten Lokalspitzen auswählen. Dieser Tage ist in der Edition Temmen ein Band mit eben dieser Bestenauslese erschienen – Texte, die in den Jahren von 1987 bis 2018 als „Tach auch“ im WESER-KURIER veröffentlicht worden sind. Thematisch sind die Beiträge in fünf Kapitel gegliedert, Peter Fischer hat einige illustriert. „Ich habe diese Texte immer gerne geschrieben“, sagt Bernd Meier, der bis zu seinem Ruhestand als Redakteur, anschließend weiterhin als Autor für diese Zeitung arbeitete. „Es war die ideale Spielwiese für Sprachspielereien und um ein bisschen ironisch, ein bisschen süffisant zu schreiben.“

Meiers Themenpalette war über die Jahre so vielfältig wie eine Blumenwiese. Allenthalben stieß er auf Sprachblüten sowie andere Merkwürdigkeiten und Kuriositäten, die sich aufzuspießen lohnten. „Manches habe ich gesehen, und ich wusste sofort, was ich daraus mache. Ich hatte immer eine ganze Liste mit Stichwörtern, bei denen ich dachte, dass ich daraus ein ,Tach auch‘ entwickeln könnte.“ Meier hat sich über Bedienungsanleitungen und Behördenpost amüsiert, über Wortkreationen und Werbeslogans. Inspiriert haben ihn Ortsnamen und Durchsagen in öffentlichen Verkehrsmitteln, irritiert wurde er durch Babybauch-Shootings sowie absichtlich beschädigte Markenkleidung.

Besonders über den unsanften Umgang mit der deutschen Sprache stolperte der Jurist in schöner Regelmäßigkeit. „Ich bin schon als Kind ein ziemlicher Schlaumeier gewesen“, sagt er. „Ich habe den Kellnern in Restaurants vorgehalten, wenn in der Speisekarte etwas falsch geschrieben war. Davon kommt man später auch nicht mehr ganz los.“ Ein ganz klein wenig Besserwisserei stecke womöglich auch in dem einen oder anderen Beitrag, räumt Meier ein. „Aber ohne erhobenen Zeigefinger, schließlich ist eine Lokalspitze kein Kommentar“, sondern ein Unterhaltungsformat. Ganz besonders hatte es Bernd Meier auf sprachliches Imponiergehabe abgesehen, „auf Wichtigtuer-Deutsch“, wie er es nennt. In den Formaten „Tach auch“ und „Papierstau“, der im Kulturteil dieser Zeitung erscheint, habe er seinen „sprachpflegerischen Impulsen“ nachgeben können.

Einer von Bernd Meiers Lieblingstexten ist der „Tach-auch“-Text über eine Verlautbarung der Frauenbeauftragten (siehe unten). Der Band versammelt neben diesem 99 weitere Beiträge, von insgesamt rund 1200, die im Laufe der Jahre entstanden sind. Material für Nachfolgebände wäre bei Bedarf also reichlich vorhanden.

Zur Sache

Tach auch

Wir brauchen mehr Bewegung! Wir, die von morgens bis abends auf unseren Bürostühlen sitzen, unterbrochen nur vom Gang in die Kantine und vom kurzen mittäglichen Weg zum Stehimbiss. Das Problem: Essen und Trinken schmeckt, und Bewegung macht Mühe. Die Folgen: auf der Personenwaage im Badezimmer zu besichtigen. Ganz besonders hart trifft es die Menschen, die so viel zu tun haben, dass sie nicht mal mehr die Zeit für die Schritte in die Mittagspause haben. Vom Sport nach Feierabend ganz zu schweigen.

Also die, die Entscheidungsträger heißen und Hosenträger brauchen, weil sonst ... Ich muss nicht deutlicher werden. Und es ist offenbar nicht nur ein Problem der Entscheidungsträger, sondern auch eines der Entscheidungsträgerinnen. Die Bremer Frauenbeauftragte hat es uns schriftlich gegeben: „Frauen in einflussreichen Positionen nehmen zu.“ Ob diese Aussicht geeignet ist, mehr Frauen auf die Chefsessel zu locken?

Weitere Informationen

Der Band "Tach auch - Geschichten aus Bremen & umzu" ist im Pressehaus in der Martinistraße und in allen Geschäftsstellen des WESER-KURIER erhältlich. Außerdem im WK-Online-Shop unter shop.weser-kurier.de. 128 Seiten, 9,90 €.