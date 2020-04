Ulrike Hiller, die frühere Bevollmächtigte Bremens beim Bund, leitet ab diesen Mittwoch das Berliner Büro des Deutschen Lotto- und Totoblocks. (Frank Thomas Koch)

Neuer Job für Ulrike Hiller (SPD): Die Ehefrau von Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und bis zum Amtsantritt ihres Mannes im August 2019 Bevollmächtigte Bremens beim Bund leitet ab diesen Mittwoch das Berliner Büro des Deutschen Lotto- und Totoblocks, der Gemeinschaft der 16 selbstständigen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern. Den Vorsitz innerhalb des Deutschen Lotto- und Totoblocks übernimmt für jeweils drei Jahre eine der Mitgliedsgesellschaften, derzeit ist es Rheinland-Pfalz.

In ihrer neuen Funktion, die vor allem in der politischen Beratung und in Lobbyarbeit besteht, folgt Ulrike Hiller auf Martin Stadelmeier (SPD), den ehemaligen Chef der Staatskanzlei von Rheinland-Pfalz. „Ich freue mich über die neue Aufgabe“, sagt sie, „und ich finde sie sehr interessant. Neben nationalen Themen werde ich auch mit Fragen rund um Glücksspiel auf europäischer Ebene zu tun haben.“

Dazu gehörten unter anderem Fragen rund um den Jugendschutz sowie den Umgang mit illegalen Anbietern von Glücksspielen im Internet und die Position der deutschen Lotto- und Totogesellschaften dazu. Ein Vollzeit-Job ist Hillers neue Tätigkeit übrigens nicht. „Ich werde an zwei Tage der Woche in Berlin arbeiten“, sagt sie, „aber so auch weiterhin viel in Bremen sein können.“