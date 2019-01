Chef in der Küche der Grillboutique: Athos Antongiovanni. (Christina Kuhaupt)

Der Gast könnte beim Zusatz „Grillboutique“ und durch die Burgerauswahl auf der Speisekarte schnell den Eindruck bekommen, dass es sich hier um einen der inzwischen vielen Frikadellenbrater handelt. Also ein etwas gehobeneres Schnellrestaurant. Dem ist aber nicht so. Man würde „Loui & Jules“ unrecht tun, es so eindimensional zu sehen. Diese Mischung aus heimeliger Holzhütte, robustem ­Westernsalon und schnuckeligem Esszimmer fängt noch vor der Tür an. Dort richteten die Besitzer – momentan unter Heizstrahlern – fast ein komplettes Wohnzimmer für Raucher ein. So etwas gibt es selten zu sehen.

Im Innern empfingen uns zwei Servicekräfte, die mit ihrer Freundlichkeit hervorstachen. Dass diese nicht nur wenige Sekunden hielt, zeigte sich den Abend über immer wieder. Am Nachbartisch war der Dame das Fleisch ein Tick zu durch, der Kellner registrierte das und gab es an die Küche weiter. Genauso wie er die Entschuldigung des Koches an den Tisch trug.

Oder die Offenheit, jederzeit mit dem Gast ins Gespräch kommen zu wollen und nicht nur stumpf die Bestellung aufzunehmen und wieder zu gehen. Oder das Schälchen Wasser, das der Hund nebenan erhielt. Oder die Gäste, die auch noch kurz vor 22 Uhr herzlich in Empfang genommen wurden und natürlich die komplette Auswahl der Karte genossen. Das Servicepersonal im „Loui & Jules“ mag es, für den Gast da zu sein. Das war eindeutig zu spüren. Und es tat so gut, nicht das Gefühl zu bekommen, dass alles nur gespielt und aufgesetzt ist oder man womöglich als lästig empfunden wird.

Warum wir all die Vorgänge der Nachbartische mitbekommen haben? Da wären wir bei einem der Hauptmängel dieses Restaurants. Es gibt so gut wie keine Privatsphäre. Man rückt sich arg auf die Pelle, weil Tisch an Tisch an Tisch grenzt. Der Abstand gerade im hinteren Bereich, wo auch noch ein Brotbuffet aufgebaut ist, dürfte ungefähr zehn Zentimeter betragen. Das empfanden wir als störend. So wie wir jedes Wort der anderen verstanden, verstanden die natürlich auch alles, was wir besprachen.

Herrliche Würze

Wir konzentrierten uns also mehr auf das, was auf den Tellern lag. Und das überzeugte uns sehr. Meine Begleitung startete mit einem gut gefüllten Antipasti-Teller (8 Euro): gegrillte Paprika, Zucchini, Auberginen, eine ordentliche Scheibe Grana Padano, Oliven und dicke Bohnen in frischer, fruchtiger Tomatensoße, die wohltuend anders als dieser Papp aus der Dose schmeckte. Die Schau war aber eindeutig das warme Karamellzwiebelchutney, das so lange simmerte, sodass es eine cremige Konsistenz besaß.

Apropos Chutney: Mehrere Sorten gibt es an einem Brotbuffet zu naschen. Wer die Finger gar nicht mehr davon lassen kann, und das wäre verständlich, kann die Leckerei in Gläschen kaufen. Ich erfreute mich an einer knusprig gegrillten Scheibe Nonna-Brot, auf der ein üppiger Klecks Tatar (7,50 Euro) lag. Das Rindfleisch erhielt seine herrliche Würze durch Kapern, Parmesan, Olivenöl, Sardellen und frische Kräuter. Die Krönung bildete das Eigelb, das die Masse geschmeidig machte.

Zu den Vorspeisen passte der leichte Rosé Bone Dry aus der Pfalz vom Weingut Reichsrat von Buhl (0,2 Liter für 6 Euro). Zu den Hauptgerichten fiel er dann allerdings ab, weil ihn die Fleischgerichte mit ihren Aromen zu sehr in den Hintergrund drängten. Der Ibericonacken (15 Euro) meiner Begleitung entfaltete diesen typischen Geschmack des spanischen Schweins, der auch von der Fettschicht herrührt. Leider geriet dem Koch das Fleisch etwas zu trocken, was die vorzügliche Bernaise mit Barbecuerauchgeschmack (2 Euro) wettmachte.

Die Süßkartoffelpommes (4 Euro) kamen kross und würzig an den Tisch. Perfekt. Ich nahm von der Wochenkarte Fisch auf Linsencurry (10 Euro). Das Gericht verbreitete innerhalb kürzester Zeit eine Duftwolke um unseren Tisch herum, wie wir es schon lange nicht mehr erlebt hatten. Sensationell. So schmeckte auch das auf den Punkt kreierte Linsencurry. Die Riesengarnelen und der Lachs holte der Koch zur richtigen Zeit aus der Pfanne. Der Thunfisch lag sicher nur wenige Sekunden zu lange darin. Aber Thunfisch wird schnell viel zu trocken und damit das Fleisch zu fest.

Erstklassige Fleischgerichte

Zum Schluss gönnten wir uns noch einen lauwarmen Schokokuchen (5,50 Euro), was die beste Entscheidung des Abends war. Beim Topfkuchen Chocolat Malheur (was für ein witziger Name) handelte es sich mehr um warme, flüssige Schokolade, die nur eine millimeterdünne Kuchenhaut hatte. Das Ganze präsentierte das Küchenpersonal in einem kleinen, heißen Pfännchen. Grandios. Das Tiramisu (4,50 Euro) bestand aus saftigem Löffelbiskuit, der eben nicht nur neben dem Espresso und Amaretto lag, sondern den Geschmack kräftig in sich trug.

Fazit: Das „Loui & Jules“ sollte man nicht unterschätzen. Was wie ein edlerer Burgerladen daherkommt, bietet erstklassige Fleischgerichte und einen Service, den Gäste nur selten so freundlich erleben.

