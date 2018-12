Mathias Langerbeck von der Loui & Jules Grillboutique im Restaurant an der Schlachte. (Frank Thomas Koch)

Am Freitag posteten die Betreiber der Grillboutiquen an der Schlachte und im Viertel ein Foto der Filiale in der Innenstadt. In der Bildunterschrift bedankten sie sich bei allen Gästen für die jahrelange Treue und verwiesen darauf, dass die Schließung des Restaurants jedoch nicht von Dauer sein werde: "Wo ein Ende ist, ist auch ein Anfang und deshalb sagen wir nicht "Tschüß" sondern: #wewillbeback und wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Euch in unserem neuen ...!"

Auf der Loui-und-Jule-Homepage werden die Inhaber etwas konkreter. Hintergrund der Schließung zum 31.12. sei das Auslaufen des Pachtvertrages. Wo und wann in Bremen jedoch die Grillboutique wiedereröffnet werden soll, lassen die Betreiber offen.

Das Restaurant an der Schlachte wurde 2011 eröffnet. Das zweite Restaurant Vor dem Steintor 147 ist im Viertel zu finden.