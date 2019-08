Die Linie 2 fährt auf ihrem Weg nach Sebaldsbrück durch die Hastedter Heerstraße, von der die Ludwig-Quidde-Straße abzweigt. (Christina Kuhaupt)

Zugegeben, eine Schönheit ist diese Haltestelle auf den ersten Blick nicht. Verlässt man die Linie 2 (wahlweise auch die 10, die auf demselben Gleis verkehrt) aus der Innenstadt kommend an der Ludwig-Quidde-Straße, fällt der Blick als erstes auf das Sport- und Fitnessstudio „Fame“, dessen ruhmreiche Zeiten, so sieht’s angesichts der von innen zugeklebten und vollgesprayten Fensterscheiben aus, schon einige Tage zurückliegen dürften.

Diese Haltestelle ist keine, an der Touristen aussteigen. Hier locken keine schicken Cafés oder Läden mit hübschem Schnickschnack zum Bummeln. Hier wohnt man oder hat seine Arbeit in der Nähe, und deshalb steigt man halt morgens in die Straßenbahn ein und abends wieder aus – oder umgekehrt.

Und dann gibt es noch die, die „zu Völz“ wollen. Die Eisenwarenhandlung steht seit dem Jahr 1902 an der Ecke Hastedter Heerstraße und Deichbruchstraße und sie ist eines dieser Geschäfte, in denen es eben nicht nur um das Geschäftliche geht. Wo man vom Anlass des Besuchs, einem defekten Schrankscharnier beispielsweise, ohne Probleme wahlweise auf das eigene Befinden, den Urlaub des Nachbarn oder der Krankheit von Frau oder Herrn XY abschweifen kann.

„Wir kennen die meisten unserer Kunden seit Jahren“, sagt Mitarbeiterin Martina Mertsch; ihr Mann Jörg führt die Geschäfte. Die Treue gilt übrigens auch für die Mitarbeiter: Manche, die das ­Rentenalter eigentlich schon erreicht haben, stellen sich freiwillig noch ein paar Stunden vor den raumhohen Holztresen aus der ­Gründungszeit mit den unzähligen Schubladen für Haken, Ösen und Schrauben. Bei den Kunden gilt der Spruch „Wenn’s das bei Völz nicht gibt, dann nirgendwo“. Martina Mertsch formuliert es so: „Wir bemühen uns, für unsere Kunden zu recherchieren und ihre Wünsche zu erfüllen.“

Neben Eisenwaren, Gartenbedarf, kleineren Ersatzteilen und den Tipps, wie man besagtes Schrankscharnier mit Klebstoff („am besten in zwei Schichten auftragen“) doch weiter verwenden kann, sind es vor allem Schließanlagen, dem Bauboom sei Dank, die dem Traditionsbetrieb den Fortbestand sichern. Das Prinzip des „Hier kennt man sich und hilft sich“ wird allgemein rund um die Ludwig-Quidde-Straße angewendet, den Eindruck bekommt man jedenfalls, wenn man sich mit den Menschen hier unterhält.

Mit Dagmar und Anna Schwärmer zum Beispiel, Mutter und Tochter, die gerade von einem Ausflug zum Shoppen und Kaffeesieren im Viertel zurückkommen. „Man sollte eigentlich niemandem erzählen, dass es unser Viertel gibt“, sagt Dagmar Schwärmer. „Es ist einfach richtig schön. In unserer Straße kennen sich alle. Die Tagesmutter meiner Tochter zum Beispiel hat eine ganze Generation von Kindern aus dem Viertel betreut.“

Inzwischen setzt übrigens der Sohn eben jener Tagesmutter Alida, wie sie alle hier nennen, die Arbeit seiner Mutter fort. Anna Schwärmer sieht’s ähnlich wie ihre Mutter. „Wir vermissen hier nichts. Wir haben überall Supermärkte, sind direkt an der Weser“, sagt sie. „Okay, zum Ausgehen fehlt vielleicht ein bisschen was. Da muss man bis zum Paulaner’s am Wehrschloss.“

Piet Heijnemann hat gerade seinen Vormittags-Schnack mit einer Nachbarin und dem kleinen Piet, ihrem Sohn, beendet und ist auf dem Weg zurück in sein kleines ebenerdiges Ladenlokal. Dort repariert der Holländer als „Top Hifi 24“ normalerweise Plattenspieler und auf Wunsch auch mal ein Tonbandgerät – wenn er nicht gerade Pakete für die Nachbarn annimmt oder ihre Blumen gießt. Seit gut 13 Jahren arbeitet er gegenüber der Haltestelle. Dass die Fahrer der Bahnen ihn beim Anfahren grüßen, erstaunt nur die Besucher.

„So ist das eben hier“, sagt Heijnemann und lacht. Mit inzwischen 66 Jahren könnte er sich längst zur Ruhe setzen – macht er aber nicht. „Nee, ich habe noch Spaß an meiner Arbeit“, sagt er. Seine Kunden, darunter das Plattenlabel „Bear Family“, viele DJs, Werders ehemaliger Stadiontechniker oder der vor ein paar Monaten verstorbene Bürgerschaftspräsident Christian Weber brauchen ihn ja noch. „Und ich mag es hier einfach, weil Hastedt ein Dorf in der Stadt ist.“

Seit fast 30 Jahren bekommen sie die Geschicke und Geschichten des Viertels auch in der Platanen-Apotheke mit, die im Erdgeschoss eines Rotklinkerbaus unter einer Gemeinschaftspraxis angesiedelt ist, gleich neben dem großen Hotel der Kelber-Gruppe. „Früher gab es mehr Geschäfte“, sagt die pharmazeutisch-technische Angestellte Susanne Länge. „Ansonsten ein ruhiger, sympathischer Stadtteil.“ Ihre Kollegin, Apothekerin Sabina Barrada, nickt. „Früher gab es mehr Rentner, inzwischen ziehen viele junge Familien her.“ Und damit Nachwuchs für’s Familiäre.