Der Angeklagte versuchte mehrfach, Widersprüche zwischen seinen Aussagen vor Gericht und früheren Vernehmungen aufzulösen. (Carmen Jaspersen/dpa)

"Ja, ich kann mich erinnern", sagt der Angeklagte. Und das ist nicht die Regel, wenn es vor Gericht um versuchten Totschlag geht. Im Januar dieses Jahres hat er an einer Bushaltestelle in Huchting einen Mann niedergeschlagen und soll dann dessen Kopf mehrfach auf den Steinboden geschlagen haben. Doch dann erinnert sich der 42-Jährige am Donnerstag im Landgericht zwar an zahlreiche Details des Tattages. Aber nicht an die Minuten, in denen er den anderen schwer verletzt haben soll.

Blackout, wie ein schwarzes Loch. Er könne das alles nicht nachvollziehen, sagt der Angeklagte. Und dass es ihm leid tue. "Ich bin gar nicht der Typ dafür, jemanden mit dem Kopf auf Steine zu schlagen." Solche Aussagen und Lücken sind dann schon eher die Regel vor Gericht. Aber von entscheidender Bedeutung in diesem Verfahren dürfte ohnehin ein anderes Detail werden, das am Donnerstag zur Sprache kam: Zum Zeitpunkt der Tat soll der Angeklagte 2,6 Promille Alkohol im Blut gehabt haben.

Schnell wird am zweiten Prozesstag deutlich, welche Rolle Alkohol im Leben des Mannes spielt. Vormittags sei er mit seinem Bruder zum Hauptbahnhof gefahren, um dort mit Bier und Schnaps auf den Geburtstag eines Freundes anzustoßen, erzählt er. Von dort ging es dann später mit der Straßenbahn weiter nach Huchting.

Erneut wurde Bier gekauft, dann hätten er und sein Bruder sich zu einer Gruppe Bekannter gesellt, die unweit der Haltestelle an einer Trafostation saß. Auf dem Weg habe er schon gemerkt, dass er einiges getrunken hatte. "Hallo, alter Schwede", habe er gedacht. "Ich hab' den einen Fuß nicht mehr vor den anderen gekriegt und bin Schlangenlinien gegangen." Vorher, am Bahnhof, sei er auch schon einmal hingefallen.

Ein ganz besonderer Vorschlag

Was dann folgte, war eine Auseinandersetzung, deren Ablauf das Gericht in den kommenden Wochen mit Hilfe zahlreicher Zeugen aufzuklären versucht. Nach der Version des Angeklagten hat das spätere Opfer ihm und seinem Bruder Gras angeboten, was er aber ablehnte. Anschließend sei der andere aggressiv auf ihn zugekommen und habe mit erhobener Faust versucht, ihn zu schlagen, erzählt der 42-Jährige. Daraufhin habe er dem Mann eine verpasst, so dass dieser zu Boden ging. Mehr habe er aber nicht getan. Zumindest könne er sich nicht an mehr erinnern.

Nicht an die Faustschläge ins Gesicht des wehrlos am Boden Liegenden und nicht daran, dass er den Kopf des Mannes mehrmals an den Haaren hochgezogen und wieder zurück auf den Steinboden gestoßen haben soll, wie es die Staatsanwaltschaft dem 42-Jährigen in der Anklageschrift vorwirft. Nur mit großer Kraftanstrengung sei es Zeugen gelungen, den Angeklagten von seinem Opfer herunterzuzerren, heißt es dort weiter.

Ob er vielleicht wütend auf den Drogenhändler gewesen sei, fragt einer der Richter mit Blick auf die Angaben des Angeklagten bei der Polizei direkt nach der Tat. "Demnach haben Sie gesagt, dass er sich verpissen soll." Das klinge schon ein wenig aggressiv. Nein, sagt der 42-Jährige, so rede er nicht. Das sei die Wortwahl des Polizisten gewesen. "Ich habe nur gesagt, dass er verschwinden soll."

Mit ähnlichen Erklärungen versucht der Angeklagte noch mehrfach, Widersprüche zwischen seinen Aussagen vor Gericht und früheren Vernehmungen aufzulösen. Und überrascht das Gericht am Ende des Tages dann noch mit einem ganz besonderen Vorschlag. Gerade hatte die Vorsitzende Richterin den Prozess unterbrochen – er wird am Dienstag, 7. August, um 12 Uhr fortgesetzt –, da greift sich der 42-Jährige noch einmal das Mikrofon. Kurz zuvor war angesprochen worden, dass einer der Zeugen aus der Trafostation-Gruppe nicht vernommen werden kann, weil er inzwischen gestorben ist. Für den könne man doch mal eine Schweigeminute im Gerichtssaal einlegen, sagt der Angeklagte. "Ich finde, das gehört eigentlich dazu."