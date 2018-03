Lüder Fasche ist neuer Gewerkschafts-Chef der Bremer Polizei. (Karsten Klama)

Die Gewerkschaft der Bremer Polizei (GdP) hat einen neuen Vorsitzenden. Auf dem Landesdelegiertentag wurde Kriminalhauptkommissar Lüder Fasche mit 92,86 Prozent der Stimmen gewählt. Der 54-Jährige ist damit Nachfolger von Jochen Kopelke, der im vergangenen Jahr sein Amt abgegeben hatte. Zurzeit studiert Kopelke in Kiel und bereitet sich damit auf Aufgaben im höheren Dienst vor.

Lüder Fasche. (Privat)

Fasches Stellvertreter sind künftig Dierk Stahl und Nils Winter sowie Oliver Thies aus dem Bereich Tarif, Jens Bley als Landeskassierer und Heinfried Keithahn als zukünftiger Seniorenvertreter. Neu ins Gremium der Gewerkschaft wurden für Bremerhaven Benjamin Kieck, Cornelia Renken (Kripo) und Axel Lohmann (Verwaltungspolizei).

Kritik am Investitionsstau

Neben der Wahl des neuen Vorstands beschäftigten sich die rund 100 Delegierten und ihre Gäste, darunter auch der Bundesvorsitzende Oliver Malchow, unter dem Motto "Gesundheit – Bezahlung – Belastung in Balance" mit verschiedenen Anträgen. Malchow kritisierte unter anderem einen Investitionsstau bei der Modernisierung von Fuhrpark und der Digitalisierung. Staatsrat Thomas Ehmke, der den verhinderten Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) vertrat, stellte der Bremer Polizei 100 Beförderungen pro Jahr in Aussicht. Fasche: "Das ist zweifelsohne ein wichtiger erster Schritt in Richtung der amtsangemessenen Alimentierung unserer Beschäftigten.“