Hat die FDP-Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner bewusst die Unwahrheit gesagt, als sie vergangene Woche in der Bürgerschaft über eine mögliche Abwerbung ihres Unternehmens nach Achim sprach? Dieser Verdacht steht im Raum, nachdem aus dem Achimer Rathaus klar dementiert wurde, dass es einen solchen Anruf gegeben habe. In der Bremer Wirtschaftsbehörde ist man über Steiners Vorgehen empört.

Die Bürgerschaft hatte vor wenigen Tagen in einer Aktuellen Stunde über die Standortpolitik debattiert. Auslöser war der angekündigte Abzug der Produktion des Schokoladenherstellers Hachez nach Polen. Für die Opposition ein willkommener Anlass, dem Senat einmal mehr schlechte Noten für die Bestandspflege ortsansässiger Unternehmen auszustellen. Kellogg, Coca-Cola und andere namhafte Firmen verließen Bremen und siedelten sich lieber woanders an, vorzugsweise im niedersächsischen Umland, so der Vorwurf an die rot-grüne Landesregierung. In diesen Chor stimmte auch Lencke Steiner ein. Besonders die Stadt Achim demonstriere, wie erfolgreiche Ansiedlungspolitik und Wirtschaftsförderung funktionierten, lobte Steiner die dortigen Akteure. "In Achim brummt's ohne Ende", bescheinigte die Liberale der Nachbarkommune in ihrem Redebeitrag. "Ein engagierter Bürgermeister vor Ort kümmert sich um die Unternehmen, er ist von denen ein sehr geschätzter Ansprechpartner, der entwickelt Gewerbeflächen, der hat ein wahnsinniges Angebot an Gewerbeflächen und noch darüber hinaus, proaktiv ruft der Unternehmen an", fuhr Steiner fort, um dann anzufügen: "Übrigens wir haben auch schon einen Anruf gekriegt, ob wir nicht Lust haben, nach Bremen, äh Achim umzuziehen.“

Wir, das ist der mittelständische Verpackungshändler W-Pack Kunststoffe GmbH & Co. KG, geführt von Lencke Steiner und ihrem Vater Dieter-H. Wischhusen. Er ist in Huckelriede ansässig. Hat die Stadt Achim also versucht, den Bremer Nachbarn W-Pack abspenstig zu machen? Nach eigener Darstellung fiel Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld (parteilos) aus allen Wolken, als er am Abend nach der Debatte einen Anruf seines Bremer Amtskollegen Carsten Sieling (SPD) erhielt. Sieling wollte sich erkundigen, was dran sei an Steiners Behauptung. Nichts sei da dran, sagte Ditzfeld jetzt dem WESER-KURIER. Weder er selbst noch die Achimer Wirtschaftsförderung habe versucht, die Firma W-Pack zur Übersiedlung nach Achim zu bewegen. "Das hätte auch gar keinen Sinn gemacht, denn wir haben demnächst keinen einzigen Quadratmeter freie Gewerbefläche mehr, sobald sich der Versandhändler Amazon in unserem Gewerbegebiet Uesener Feld niedergelassen hat", so Ditzfeld. Erst 2022/23 werde es mit dem in Planung befindlichen Areal Achim-West wieder eine Option für Firmenansiedlungen geben.

Eine Kontaktaufnahme zwischen W-Pack und dem Achimer Rathaus habe es aber in umgekehrter Richtung gegeben, sagte Ditzfeld. Im Sommer 2016 habe sich Steiners Vater nach möglichen Umsiedlungsflächen in Achim erkundigt. "Das war noch vor Amazon. Wir haben daraufhin Gespräche zu möglichen Flächen angeboten, aber von Herrn Wischhusen nie wieder etwas gehört." Grundsätzlich gelte für die Achimer Wirtschaftsförderung: "Wir versuchen nicht, in Bremen aktiv Unternehmen abzuwerben, reagieren aber natürlich auf Anfragen." Wenn Steiner in der Bürgerschaft etwas anderes behauptet habe, sei das "heftig".

Die FDP-Abgeordnete äußerte sich am Mittwoch aus dem Urlaub zu dem Vorgang. Steiner sagte, sie habe selbst 2016 ein Gespräch mit Bürgermeister Ditzfeld über Fragen der Standortpolitik diesseits und jenseits der Landesgrenze geführt. Dabei sei es im Verlauf der Unterhaltung auch um ihren eigenen Betrieb gegangen, der durch die Streckenführung der Autobahn 281 "direkt vor unserer Haustür" Probleme bekomme. "Es wurde auch über einen möglichen Standortwechsel gesprochen", so Steiner. Ob nun Ditzfeld oder sie selbst dieses Thema aufgeworfen habe, sei ihr nach zwei Jahren beim besten Willen nicht mehr genau erinnerlich. Sie stehe allerdings zu ihrer Äußerung, dass die Stadt Achim sich ansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen stärker zuwende als Bremen.

Das Wirtschaftsressort des Senats reagierte ungewöhnlich scharf auf den Vorgang. Wenn Achims Bürgermeister einen Abwerbeversuch klar dementiere, dann habe Lencke Steiner "im Parlament die Unwahrheit" gesagt. "Es ist ein ungeheuerlicher Vorgang, wenn dort jemand einen Abwerbeversuch erfindet, nur um seine eigene Position in einer Debatte zu stützen", sagte Behördensprecher Tim Cordßen.