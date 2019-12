Laut Angaben des Finanzressorts arbeiten mehrere Zehntausend Beschäftigte im öffentlichen Dienst Bremens. Doch was machen diese Beamten und Angestellten eigentlich genau? (Patrick Pleul /dpa)

Vor allem im Vergleich zur Vor-WWW-Ära kann man die Informationen nicht anders bezeichnen als umfangreich. Jedes bremische Senatsressort verfügt über diverse Internet-Seiten. Dort kann man sich stundenlang in Haushalts- und Rahmenpläne, in Organigramme und Führungsleitlinien, Konzepte und Richtlinien versenken. Manches ist vorbildlich, anderes nicht sonderlich eingängig formuliert oder Werbung in eigener Sache. Das Bemühen um Transparenz ist ersichtlich.

Dennoch bleibt allerhand im Dunkeln und für Laien unverständlich. Das Finanzressort informiert, dass mehrere Zehntausend Beschäftigte im öffentlichen Dienst Bremens arbeiten, inklusive Eigenbetrieben, Anstalten und Gesellschaften. Vollkommen vorurteilsfrei sprengt das jede Vorstellungskraft und wirft zwangsläufig die Frage auf: Was machen diese Beamten und Angestellten eigentlich genau?

Bürgernähe liegt Bürgermeister Andreas Bovenschulte nach eigenen Angaben am Herzen. Deshalb tingelt er durch die Stadtteile. Hier wäre ein weiteres dankbares Betätigungsfeld für ihn und die neue Regierung, um das zu beweisen und langlebige Vorurteile zu entkräften.