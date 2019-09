Das undatierte Handout zeigt eine Lockheed 1649 A "Super Star" der Lufthansa. Das später restaurierte und historisch bedeutsame Flugzeug soll nun in Bremen eingelagert werden. (Lufthansa/dpa)

Die Lufthansa lagert zwei historisch bedeutsame Flugzeuge in Bremen ein. Es handelt sich um das Oldtimer-Flugzeug Junkers Ju 52 mit der Kennung D-AQUI und eine Lockheed Super Star (Bild). Beide Flugzeuge müssen für den Transport auseinandergenommen werden. Die in den USA restaurierte viermotorige Lockheed kommt in mehr als 200 Containern per Schiff nach Bremen, wie die Lufthansa mitteilte. Die Ju 52 soll am 17. September auf drei Tiefladern von Hamburg nach Bremen geschafft werden. Die Lufthansa plant nach eigenen Angaben, die beiden Flugzeuge auf einer späteren Ausstellung zu zeigen. Die komplette Sanierung zur vollen Flugfähigkeit im Passagierbetrieb hatte sich als zu teuer erwiesen.

Die 1936 in Dessau gebaute Junkers darf seit 2018 aus Sicherheitsgründen nicht mehr starten. Sie hat eine wechselvolle Geschichte mit Stationen in Norwegen, auf südamerikanischen Öl-Plattformen und in US-Flugshows hinter sich. Die genaue Zahl der geleisteten Flugstunden kennt niemand. Für die Lufthansa hat sie rund 11 500 Stunden in der Luft absolviert.