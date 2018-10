Henning Diers vor seinem monumentalen Kunstwerk zu Martin Luthers 95 Thesen, das bis zum 11. November im Hochchor des Doms zu sehen ist. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Jeden Tag zwei Thesen. Das müsste doch zu schaffen sein, betonte Dompredigerin Ingrid Witte am frühen Donnerstagabend. Der Anlass: Die Vernissage von Henning Diers' monumentalem Bilder-Thesen-Kunstwerk. Bis zum 11. November bleibt nun im St. Petri Dom Zeit dazu, sich mit den 95 Thesen intensiv auseinanderzusetzen, die Martin Luther 1517 an die Schlosskirche zu Wittenberg schlug. Der Künstler hat in 665 Tagen, von Januar 2016 bis Oktober 2017, für jede einzelne These ein Bildnis geschaffen. Kleine Kunstwerke, die nicht im freien Raum schweben, in die vielmehr auch immer das aktuelle Zeitgeschehen eingeflossen wäre, wie er betont.

Nun steht das Kunstwerk, fünf Meter hoch und sechs Meter breit, im Hochchor des Domes. Und die Gäste der Vernissage konnten sich nicht satt daran sehen. Griffen zum Opernglas, um immer wieder neue Details zu entdecken. Goldene Kreuze etwa oder ausgestreckte Hände in gleißendem Licht. Schließlich sogar Martin Luther und seine Frau Katharina von Bora selbst. In der Mitte des großen Ganzen sind weit geöffnete Kirchentüren zu sehen, mit einem Kreuz als zentralem Fixpunkt, das sich über acht Mini-Leinwände erstreckt. Ein Symbol für das, was die Dom-Gemeinde und acht weitere Kirchengemeinden mit dem Ausstellen von Diers' Werk gerne erreichen möchten. Auch nach dem großen Reformations-Jubiläums-Jahr 2017 „wollen wir weiter arbeiten, Räume öffnen, Bewegung voran bringen“, so formulierte es Edda Bosse, Präsidentin der Bremischen Evangelischen Kirche, in ihrer Ansprache.

Besonders erhoffe man sich den Dialog mit der jungen Generation, sagte Dom-Bauherr Fritz A. Grobien am Rande der Vernissage. Immerhin hat Diers die Thesen des großen Reformators in eine heutige, sinnliche Bildsprache übersetzt, die neugierig macht. Die gemeinsame Arbeit mit den Kirchengemeinden habe bei der Entstehung seines Kunstwerkes eine große Rolle gespielt, betonte Diers. „Luthers Thesen waren nicht das einzige und schon gar nicht das letzte Wort zur Reformation, aber sie schlugen die ersten Funken aus den Verkrustungen und Verirrungen der Zeit. Die Bilder-Thesen von Henning Diers werfen einen gewichtigen, anregenden, manchmal schmerzhaften und unbestechlichen Blick auf unseren Umgang mit dem uns anvertrauten Gut“, sagte Edda Bosse.

Und der Künstler betonte, dass Luther, der wie ein Pop-Star gefeiert wurde, eben auch zur rechten Zeit am richtigen Ort gewesen sei. Noch 100 Jahre zuvor starb Jan Hus einen qualvollen Tod auf dem Scheiterhaufen, weil er sich geweigert hatte, sein reformatorisches Gedankengut, das Luthers Ideen ganz ähnlich war, zu widerrufen. Luther habe den Vorteil gehabt, dass Gutenberg 40 Jahre nach dem Tod von Hus den Buchdruck erfand. Nur so konnten sich seine 95 Thesen in Windeseile verbreiten. Ohne die Lumpensammler, denen Diers eines seiner Bild gewidmet hat, hätte es wiederum kein Papier und damit nicht die Verbreitung der 95 Thesen gegeben. Da es 1517 noch keine Zellulose gegeben habe, wurde Papier aus recycelten Altkleidern hergestellt, erläuterte Diers.

Dompredigerin Ingrid Witte ist sich indes sicher, dass Luthers Thesen, mit denen er den Ablasshandel geißelte, nicht allein gegen die katholische Kirche gerichtet gewesen seien. So habe er in seiner 50. These sogar den Papst in Schutz genommen: „Wenn er wüsste, dass der Petersdom mit der Haut, dem Fleisch und den Knochen seiner Schafe erbaut wird, dann würde er den Dom lieber in Schutt und Asche legen lassen“. Es gebe noch viel zu denken und zu sagen, so Edda Bosse. Wer Lust dazu hat, der kann am Sonnabend, 13. Oktober gemeinsam mit Henning Diers die 96. These in einer Kreativ-Werkstatt erschaffen. Darüber hinaus bietet der Künstler am Reformationstag, am Mittwoch, 31. Oktober, Führungen an.