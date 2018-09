Ein Graffiti in Bremen fordert die Absetzung des Verfassungschutzpräsidenten. (Christian Walter)

In der Bremer Innenstadt ist ein Schriftzug aufgetaucht, der die Entlassung des Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen fordert. "Maaßen muss weg!!!" heißt es wörtlich in grünen Buchstaben. Wie lange sie dort schon prangen, ist noch nicht klar.

Die Polizei kündigte auf Nachfrage des WESER-KURIER an, eine Streife mit der Prüfung des Graffiti zu beauftragen. Je nach Bewertung werde man den Sachverhalt eventuell sogar an den Staatsschutz weiterreichen, kündigte ein Sprecher an.

Verfassungsschutzpräsident Maaßen war in die Kritik geraten, als die Echtheit eines Videos bezweifelt hatte, das Jagdszenen auf Ausländer in Chemnitz zeigt. In Chemnitz waren nach dem Tod eines 35-Jährigen massive Proteste ausgebrochen. Ein Iraker und ein Syrer waren im Zusammenhang mit der Tat verhaftet worden. (jfj)