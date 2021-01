Vital und digital älter werden – mit dem Digital-Kompass möchten die Ambulanten Versorgungsbrücken laut Ricarda Möller ältere Menschen dabei unterstützen. (Christina Kuhaupt)

Ricarda Möller arbeitet 20 Stunden pro Woche als neue Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende des Vereins Ambulante Versorgungsbrücken in Bremen. In dieser Rolle tritt sie als Nachfolgerin von Elsbeth Rütten in große Fußstapfen. Die Vereinsgründerin hatte sich viele Jahre auch bundesweit darum bemüht, dass vor allem ältere Menschen nach Krankenhausaufenthalten ambulant so versorgt werden, dass sie ihr eigenes, möglichst autarkes Leben führen können.

Elsbeth Rütten starb 2019. Sie wollte zunächst Versorgungslücken für pflegebedürftige Menschen in Bremen schließen und erweiterte das Programm ihres Vereins im Laufe der folgenden Jahre um weitere Projekte, die Menschen auch verschiedener Altersgruppen und Kulturen zusammenbringen sollten. Unter dem Namen Ambulante Versorgungsbrücken initiierten die Gründerin und ihre Mitstreiterinnen unter anderem Patenschaften für geflüchtete Menschen oder Digitalisierungsprogramme für ältere Menschen, die am Computer arbeiten und damit weiter in der Gesellschaft aktiv sein wollen. Aber auch pflegende Angehörige tauschen sich unter dem Dach des Vereins aus.

Ricarda Möller ist 27 Jahre alt, sie studiert an der Universität Bremen im Master-Studiengang Versorgungsforschung und –planung. Die gelernte Krankenschwester hat im Klinikum Bremen-Ost gearbeitet, außerdem ist sie im Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, dem Dachverband für Pflegekräfte in Deutschland, aktiv und dort für den Bereich Junge Pflege zuständig.

Erst 2019 hat sie bei dem Bremer Verein begonnen und sollte Elsbeth Rütten zunächst zur Seite stehen. Doch deren plötzlicher Tod führte zu einem schnelleren Übergang als geplant, erzählt die junge Pflegeforscherin. „Ich will immer machen und nicht nur reden“, betont sie ihren Ansatz, schnell ins Handeln zu kommen.

Es gehe ihr und dem Team, das sich um sie vergrößert hat, um die kommunale Versorgung, aber auch um den Stellenwert guter, auch akademisierter Pflege, und um die Versorgung vor Ort. Da kämen ihre verschiedenen Aufgabenbereiche auf Vereins-, Landes- und Bundesebene gut zusammen.

Auch die aktive junge Frau mit den vielen Interessen im Pflegebereich ist zur Zeit im Homeoffice. Im Vereinsbüro in der Humboldtstraße 126 sei während der Bürozeiten immer nur eine Mitarbeiterin vor Ort. Die Arbeit sei inzwischen komplett digitalisiert, nennt Ricarda Möller als neue Chefin Veränderungen, die vom alten Arbeiten auf Papier in neue Zeiten geführt haben und auch den Generationswechsel an der Spitze deutlich machen.

Beratungsgespräche werden am Telefon geführt, nur selten gibt es Ausnahmen – etwa, wenn ein bedürftiger Mensch sehr dringend direkten Kontakt brauche. So haben Gespräche weiterhin ihre Bedeutung neben der Digitalambulanz.

Froh ist die neue Geschäftsführerin, dass die Sozialbehörde die Miete für die Vereinsräume übernimmt, sagt Ricarda Möller. Im Team arbeiten ihrem Bericht nach auch zwei neue Kolleginnen mit 30 Wochenstunden, eine auf 450-Euro-Basis.

Vieles ist für die Fachfrau auch jetzt noch neu. „Ich muss in die Aufgabe noch weiter hineinwachsen.“ Was ihr häufiger auffällt: „Ich spreche zu schnell.“ Die 27-Jährige hat eine junge Cockerspanielhündin, die sie gelegentlich mit ins Büro nimmt oder die sie auch zu Besuchen begleitet. Eine 90-jährige Frau, die Mitglied im Verein ist, hat sie jetzt daheim besucht. Und da spielte die freundliche Hündin sogar eine wichtige Rolle als Begleiterin. „Das hat uns allen gut getan.“

Manchmal vermisst Ricarda Möller ihre Zeit im Krankenhaus mit Kolleginnen, Kollegen und Patienten. Was sie immer wieder feststellt: „Es ist wichtig, einander gut zuzuhören.“ Und sie ist überzeugt: „Wir lernen voneinander: Alte und Junge, Mitglieder aus allen Altersgruppen.“

Weitere Informationen

Nähere Informationen über das Angebotsspektrum des Vereins Ambulante Versorgungsbrücken gibt es im Internet unter der Adresse www.ambulante-versorgungsbruecken.de.