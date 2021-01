Zwei Männer mit Messer lösten in Bremen Polizeieinsätze aus. (Daniel Bockwoldt)

Zwei mit Messer bewaffnete Männer lösten am Wochenende in Vegesack und Gröpelingen Polizeieinsätze aus. Wie die Polizei mitteilt, konnten beide überwältigt werden.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem ein aggressiver 28-Jähriger an der Friedrich-Klippert-Straße in Grohn in seiner Wohnung randaliert hatte. Dabei bedrohte er einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Messer. Als die Polizisten eintrafen, verletzte er sich leicht mit einer Rasierklinge und drohte, sich umzubringen. Anschließend richtete er ein Küchenmesser auf die Beamten. Der Mann wurde am Boden fixiert. Nach einer medizinischen Versorgung wurde eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung angeordnet.

Am frühen Sonntagmorgen rückte die Polizei zu einem Einsatz nach Gröpelingen aus. Dort hielt sich ein Mann mit einem Messer vor dem Haus seiner ehemaligen Lebensgefährtin auf. Er drohte, sich mit dem Messer selbst zu verletzen, als eine Polizeistreife eintraf. Einsatzkräfte konnten den Mann schließlich überreden, das Messer abzulegen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.