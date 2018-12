Am Dienstagmorgen prügelten sich zwei Männer in einer Straßenbahn der Linie 1. Der Vorfall ereignete in sich an der Haltestelle Wilhelm-Leuschner-Straße in der Vahr. Laut einer Polizeisprecherin sei einer der Männer verletzt, weswegen auch ein Krankenwagen am Tatort sei. Der zweite befinde sich noch auf der Flucht, hieß es. (jfj)

++ Weitere Informationen folgen. ++