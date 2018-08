Zwei Männer, die Möbel aus ihrem Hotelzimmer auf die Straße warfen, haben die Polizei am Rande des Tote Hosen-Konzertes beschäftigt. (Björn Hake)

"Tote Hose nach Möbelwurf" - so überschreibt die Polizei einen Einsatz am frühen Sonnabendabend in der Hollerallee. In einem dortigen Hotel hatten zwei alkoholisierte Männer die Wartezeit bis zum Beginn des Tote Hosen-Konzertes mit Randale zu überbrücken versucht.

Die beiden 45 und 46 Jahre alten Männer aus Nordrhein-Westfalen tranken "alkoholische Getränke ihrer Wahl und warfen Sessel und Tisch aus dem Fenster ihres Hotelzimmers in der dritten Etage", heißt es im Bericht der Beamten.

Verletzt wurde niemand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei den Herren einen Wert von jeweils mehr als 1,4 Promille. Das erschöpfte Duo entschuldigte sich mehrmals und verließ das Hotel in Begleitung der Einsatzkräfte. Gegen die 45 und 46 Jahre alten Werfer wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (rab)