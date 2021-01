Die Polizei Bremen musste am Freitag zu einem kuriosen Einsatz in die Neustadt ausrücken. (Jan Woitas)

Am Freitag musste die Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz an der Kornstraße in der Bremer Neustadt ausrücken. „In dem Keller eines Wohnhauses in der Kornstraße werden Schweine unsachgemäß gegrillt“, hatte es in der Notrufzentrale geheißen. Und tatsächlich trafen die Beamten im Untergeschoss auf zwei 26 und 37-jährige Männer, die gerade im Begriff waren, die Borsten von zwei großen Schweinen abzubrennen. Ein 40 Jahre alter Hausbewohner gab laut Polizei an, die Tiere tags zuvor in Niedersachsen gekauft und vor Ort getötet zu haben.

Die Beamten riefen eine Amtstierärztin dazu. Diese stellte fest, dass die Tiere alles andere als fachgerecht getötet wurden. Die Polizei beschlagnahmte daraufhin die Schweine. Unter großem Aufwand trug die Feuerwehr die 150-Kilogramm-Tiere aus dem Haus. Für die Bergung musste die Kornstraße einspurig gesperrt werden. Die Polizei stellte Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Außerdem müssen die Grillfreunde die Kosten für den Polizeieinsatz tragen.