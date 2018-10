Die Polizei ermittelt derzeit noch die Identität des Toten, der in Gröpelingen gefunden wurde. (dpa)

Passanten haben am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr im Grünzug West an der Moorstraße in Gröpelingen eine männliche Leiche entdeckt. Die alarmierte Polizei sperrte den Fundort ab und sicherte Spuren.

Der Tote wurde an das Institut für Rechtsmedizin überstellt. Nach einer sofortigen qualifizierten Leichenschau "liegen derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden vor", heißt es im Bericht der Polizei.

Die Identität des Leichnams ist bislang noch nicht geklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (rab)