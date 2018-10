Im Grünzug West entdeckt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Männliche Leiche in Gröpelingen ist Obdachloser

Im Grünzug West in Gröpelingen ist am Dienstagmorgen eine männliche Leiche gefunden worden. Am Mittwoch wurde sie identifiziert.