Bremer Leselust trifft Andersen

Märchen im Stundentakt

Frank Hethey

Ordentlich was zu hören bekamen die Besucher am Sonnabend in der Kunsthalle: Beim großen Familientag wurden passend zur Andersen-Sonderausstellung Märchen des berühmten Dänen vorgelesen.