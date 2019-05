Sind von den vielen Skulpturen in Thieles Garten begeistert: die Urlauber Diana Vatterott und Mika Warlich. (Helmut Stapel)

Den biblischen Garten Eden haben die Menschen verloren. Ob die Gebrüder Thiele in Bremerhaven mit ihrem bezaubernden Park einen passenden Ersatz schaffen wollten, haben sie nicht aufgeschrieben. Fest steht aber, dass das weitläufige Kleinod mit verschlungenen Wegen, Teichen, märchenhaften Skulpturen und alten Baumriesen die Besucher so in seinen Bann zieht, dass sie gar nicht wieder weg wollen. Der magische Ort mitten im Stadtteil Leherheide ist bundesweit einzigartig und steht unter Denkmalschutz.

Schon der Eingang zu Thieles Garten im Mecklenburger Weg 100 ist wie zu einer anderen Welt. Wer nicht genau hinsieht, verpasst das von der befahrenen Straße zurückliegende, schlicht-hölzerne Tor inmitten der alten Bäume. Nur das Meer von gelben Osterglocken auf dem Rasen davor zeigt schon, was für ein Paradies für Natur und Mensch dahinter wartet.

Gleich beim ersten Schritt durch das Tor bleibt die Welt hinter einem zurück. Verschlungene Sandwege führen zwischen 100 Jahre alten Eichen, Buchen, verwunschenem Efeudickicht und sanft geschwungenen Teichen hindurch. Immer wieder tauchen wie aus dem Nichts links und rechts lebensgroße Statuen und märchenhafte kleine Figuren auf.

Der schelmisch lachende Faun mit Bart, spitzen Ohren und Huf-Füßen sitzt so plötzlich auf dem Felsen neben einem, dass er wie hingezaubert wirkt. „Die Gebrüder Gustav und Georg Thiele wollten hier eine zauberhafte eigene Welt schaffen – und haben das gemeinsam mit Georgs Frau Grete auch geschafft“, schwärmt die Vorsitzende des Fördervereins, Doris-Paula Baumgardt-Ackermann.

Bereits in den 1920er-Jahren hatten die beiden Brüder Thiele den ehemaligen Kartoffelacker erworben und begonnen, in Eigenarbeit eine große Gartenanlage anzulegen. Dass die Thiele-Brüder dann 1929 auch noch mit Georgs Frau Grete in die frisch gebaute Villa im maurischen Stil einzogen, sorgte zu der Zeit für reichlich Gesprächsstoff in der Stadt – störte das Kreativ-Team aber wenig.

Im Gegenteil: Die drei Kunst-Fans bauten nun ihre natürlichen Talente erst richtig aus und brachten sich alles selber bei: Malerei, Bildhauerei, Musik. Nur die junge Grete, die aus der Nachbarschaft stammte, besuchte eine Kunstschule in Bremen, nachdem Georg ihr Talent entdeckt hatte. Sie war es auch, die als Muse für viele der heute noch stehenden Skulpturen Modell gestanden hat.

„Nacktheit und die Verbindung zur Natur war zu der Zeit etwas völlig Normales – wie in der Antike“, erzählt Baumgardt-Ackermann. So ist dann Grete Thiele auch hüllenlos als die „Sonnenanbeterin“ auf einem Hügel, als Vorlage für tanzende Nymphen oder im Brunnen „Die Geburt der Venus“ mit gleich mehreren Skulpturen in dem verzauberten Garten zu sehen. Aber auch lebensgroße Figuren wie zwei fußballspielende Jungs , ein Geschwisterpaar beim unbeschwerten Bockspringen oder ein Flöte spielender Satyr aus der griechischen Fabelwelt sind zu sehen.

Fast 20 000 Quadratmeter ist Thieles Garten groß. Die feinen Wege führen vorbei an Teichen und griechischen Säulen, über kleine Hügel und durch eine einzigartige Baum- und Pflanzenvielfalt. Ganz besonders schön und geheimnisvoll ist der Besuch im Dunkeln, wenn die Statuen, Brunnen und Bäume von verborgenen Strahlern indirekt angeleuchtet werden. „Wir haben hier die seltene Kaukasische Flügelnuss, Pyramideneichen und Spanische Tannen“, zählt die Vereinsvorsitzende Baumgardt-Ackermann nur einige der besonderen Baumexemplare auf, die von den Thieles hier gepflanzt, gehegt und gepflegt wurden.

Fast zu Bauland geworden

So ist ein außergewöhnlicher Ort entstanden, der auch heute noch Menschen von nah und fern anzieht – so wie Diana Vatterott und Mika Warlich aus der Nähe von Osterholz-Scharmbeck. Die beiden 20-Jährigen machen eine Woche Urlaub in Bremerhaven und haben sich Thieles Garten gezielt ausgesucht. „Das ist hier wirklich so idyllisch und wie in einer anderen Welt. Wir sind gerade erst von der Straße in den Park reingekommen und es ist so, als ob das Draußen nicht mehr existieren würde“, ist das junge Paar begeistert.

Dabei wäre dieses Paradies in den 1980er-Jahren fast verloren gegangen. Grete Thiele als letzter Teil des Künstler-Trios war im Altersheim, das Grundstück mitten im Stadtteil Leherheide wurde als Bauland ausgewiesen. Schon in den Vorjahren waren viele der Skulpturen durch Vandalismus beschädigt oder ganz zerstört worden. „Zum Glück hat sich dann unser Förderverein gegründet und die Stadt Bremerhaven hat das Grundstück gekauft“, sagt die Vereinsvorsitzende erleichtert.

Seitdem kümmern sich das Gartenbauamt und der Förderverein um den Erhalt der bundesweit einzigartigen Gartenanlage. Die Skulpturen sind restauriert, die maurische Villa mit der Sammlung der Thieles und der Garten können auf Anfrage auch mit einer Führung besichtigt werden. Der Park ist für jedermann als Ort der Erholung und Entspannung frei zugänglich und nur montags geschlossen. Im Café im hinteren Teil des Parks finden Konzerte von der Blues-Band über den walisischen Harfenisten bis zur Jazz-Combo statt. Bei schönem Wetter gibt es auch schon mal draußen auf der großen Terrasse Freiluftveranstaltungen.

Dass Thieles Garten gerettet werden konnte, hat nicht nur ein Stück Bremerhavener Geschichte bewahrt. Auch das Land Bremen und internationale Gäste sind mit dem zauberhaften Garten fest verwurzelt. Im Gästebuch finden sich Einträge auf indisch, arabisch, von Bremens ehemaligem Senatspräsidenten Wilhelm Kaisen oder selbst von Olivia de Havilland, die als Schauspielerin in „Vom Winde verweht“ bekannt wurde. Hintergrund für diesen prominenten Besuch aus Übersee ist die starke Verbundenheit der amerikanischen US-Soldaten zu Thieles Garten nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Offiziere kauften hier „German-Gemälde“ der Thieles und ließen auch großformatige Porträts ihrer Ehefrauen malen. Die besonderen Bilder mit dem Charme der 1950er-Jahre sind immer noch in der Galerie in der maurischen Villa zu besichtigen.

Bis zu 2000 Besucher haben sich noch in den 1960er-Jahren an manchen Tagen den Zauber in Thieles Garten angesehen. Erst als die Menschen durch das Auto mobiler wurden und weiter weg fuhren, verebbte der Publikumsstrom langsam. Der außergewöhnliche Park war Anziehungspunkt für Familien, Urlauber und Erholungssuchende. Dass es dieses einzigartige Erlebnis auch heute noch gibt, ist ein großes Glück, eine tolle Möglichkeit und alles andere als selbstverständlich.