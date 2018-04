Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (m.) im Justizzentrum am Wall. (nordphoto)

Neue Entwicklung im Streit Bremens mit der Deutschen Fußball Liga (DFL): Erstmals hat Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) offiziell einen Weg aufgezeigt, um die Auseinandersetzung um die Übernahme von Kosten für Polizeieinsätze außerhalb von Gerichtssaales vom Tisch zu bekommen. Mäurer schlägt die Einrichtung eines Fonds vor, in den die DFL jährlich eine zweistellige Millionensumme einzahlt. Hieraus soll künftig ein Teil der Mehrkosten bezahlt werden, die den Polizeien bundesweit bei sogenannten Hochrisikospielen entstehen. Und Mäurer steht mit diesem Vorschlag nicht allein, sondern hat mit Roger Lewentz (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, einen Verbündeten gefunden.

Mäurer zu Besuch in Hessen

"Verschiedene Regelungen mit den Bundesländern und daraus resultierende endlose Rechtsstreits machen auch für die DFL am Ende keinen Sinn", sagte Mäurer am Montag bei einem Besuch in Mainz. Lewentz und Mäurer haben sich getroffen, um über das weitere Vorgehen gegenüber der DFL nach dem Urteil des Bremer Oberverwaltungsgerichts im Februar zu beraten. Dabei waren sich beide einig, dass es in Zukunft einen "gerechten finanziellen Ausgleich" seitens der DFL für die erhöhten Personalausgaben der Polizei bei Hochrisikospielen der Fußball-Bundesliga geben müsse. Bei der nächsten Innenministerkonferenz Anfang Juni in Quedlingburg wollen beide gemeinsam unter ihren Kollegen für eine entsprechende Lösung werben.

Das Oberverwaltungsgericht Bremen hatte am 21. Februar 2018 im Rechtsstreit den ersten Gebührenbescheid aus Bremen an die DFL als rechtlich zulässig und die gesetzliche Regelung als verfassungskonform bestätigt. Bei dem Verfahren ging es um die zusätzlichen Kosten für den Einsatz von 969 Polizisten im Nordderby gegen den Hamburger SV am 19. April 2015 in Bremen. Für dieses Hochrisikospiel hatte Bremen der DFL erstmals einen Gebührenbescheid geschickt. Seither gab es fünf weitere Bescheide, insgesamt geht es dabei inzwischen um rund zwei Millionen Euro.

In erster Instanz, vor dem Verwaltungsgericht, hatte die DFL im Mai 2017 noch gesiegt. Die Richter hatten seinerzeit den Bremer Gebührenbescheid als rechtswidrig eingestuft. In der Berufungsverhandlung im Februar vor dem Oberverwaltungsgericht bekam dann aber Bremen in allen Punkten recht. Woraufhin die DFL umgehend den Weg vor das Bundesverwaltungsgericht ankündigte.

Der könnte sich nun eventuell erübrigen. Wie der vorgeschlagene Fonds funktionieren soll und vor allem: wie viel Geld die DFL darin einzahlt, sei Sache von Verhandlungen, erklärte hierzu am Montag Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin des Innensenators. Klar sei jedoch, dass mit so einem Fond das Verfahren vor dem BVG nicht weiter verfolgt werden müsste. "Warum sollten wir uns weiter vor Gericht streiten, wenn wir eine andere Lösung finden?"

Umsatzrekord für DFL

Rückendeckung hierfür wie für den gesamten Kurs Bremens gegenüber der DFL bekam Mäurer von seinem Amts- und Parteikollegen in Mainz. Die stark wachsende Wirtschaftskraft von Profivereinen und DFL gebe es durchaus her, die DFL an den Mehrkosten für Hochrisikospiele zu beteiligen, betonte Innenminister Lewentz. "Es gibt immense Erlöse aus Spielerverkäufen und Werbeeinnahmen im Fußballgeschäft, dann dürfen wir auch erwarten, dass gerade mit Blick auf vermehrte Gewaltexzesse die zunehmenden Kosten für einen verstärkten Polizeieinsatz nicht alleine beim Steuerzahler aufschlagen."

Laut Mäurer und Lewentz feierte die DFL in diesem Jahr den 13. Umsatzrekord in Folge und einen Gesamterlös der beiden deutschen Profiligen, der erstmals die 4-Milliarden-Euro-Marke erreichte. Anders stelle sich die "polizeiliche Saison" 2016/2017 dar: Gegenüber 2015/2016 sei die personelle Gesamtbelastung der Länderpolizeien und der Bundespolizei erneut gestiegen. "In 2016 /2017 sind in den ersten drei Ligen 2 240 607 Arbeitsstunden bei der Polizei angefallen", rechnet Mäurer vor. Bezogen auf die Fußballspiele der ersten und zweiten Bundesliga seien es allein rund 1,4 Millionen Stunden gewesen. Die personellen Kosten insgesamt lägen für die Polizeien damit jährlich bei weit über 112 Millionen Euro. Hinzu kämen noch erhebliche Kosten bei den Sachausgaben.

"Was wir fordern ist nicht neu. Andere Länder wie Frankreich oder Italien praktizieren bereits unterschiedliche Modelle der Kostenbeteiligung von Fußballvereinen an Polizeieinsätzen. Es wird Zeit, dass sich nun auch die DFL bewegt", unterstrichen Mäurer und Lewentz.