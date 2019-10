Innensenator Ulrich Mäurer hat jede Menge Ziele für die neue Legislaturperiode. (Frank Thomas Koch)

Trauen Sie sich eigentlich noch ins Weserstadion, Herr Mäurer?

Ulrich Mäurer: Kein Problem. Ich habe ­kürzlich noch das Elend gegen Leipzig verfolgt.

Wir waren die Ersten, die diese Auseinandersetzung gewagt haben. Und wir haben Erfolge erzielt, die niemand vorher erwartet hätte. Die Position der DFL war ja immer: Dafür gibt es keine Rechtsgrundlage und wir zahlen keinen Cent. Trotzdem haben wir am Ende vor dem Bundesverwaltungsgericht klar gewonnen. Das Gericht sagt, dass es völlig angemessen und fair ist, den Steuerzahler nicht mit diesen Kosten alleine zu belasten. Insofern: Ich bereue nichts.

Wir haben in diesem Verfahren immer deutlich gemacht, dass die DFL unser Gegner ist. Wir möchten, dass bundesweit ein Fonds aufgelegt wird, aus dem künftig diese Kosten zu zahlen sind. Insofern ist für mich diese ganze Debatte nicht nachvollziehbar.

Die DFL versucht natürlich, über Werder Bremen politischen Druck auszuüben. Das begann mit der Absage eines Länderspieles. Und auch weitere Länderspiele sind nicht nach Bremen gekommen. Diese Karte wird immer weiter gespielt. Werder Bremen ist in diesem Spiel der DFL nur eine Schachfigur, die man geschickt einsetzt.

Wir werden dieses Thema weiter vorantreiben. Auch außerhalb der Innenministerkonferenz. Wenn die DFL also glaubt, dass sie dieses Thema irgendwie zu Tode reiten kann, ist das ein Irrtum.

Als Erstes möchte ich die Dinge vollenden, die ich angefangen habe. Dazu gehört, dass wir unsere Polizeireform zum Abschluss bringen. Das heißt, dass wir die Polizei personell deutlich verstärken, dass wir zur Unterstützung der Polizei den Ordnungsdienst aufbauen, dass wir mehr Verkehrsüberwacher in den Dienst stellen, und dass wir vier neue große Revierstandorte entwickeln. Außerdem wollen wir den Fokus stärker auf die Parksituation in den Stadtteilen richten. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, wieder mehr Ordnung in dieses Durcheinander von Fußgängern, Radfahrern und teils kreuz und quer abgestellten Autos in den Quartieren zu bringen.

Ich glaube, dass die bestehenden Unterschiede überschätzt werden. Die Koalitionsvereinbarung enthält gemeinsame Festlegungen in allen zentralen Fragen. Mit so klaren Ansagen konnte ich in der Vergangenheit nicht rechnen.

Es sind zwei Maßnahmen notwendig: Wir müssen jedes Jahr mindestens 200 Polizeianwärterinnen und -anwärter einstellen, das ist die Grundvoraussetzung. Parallel dazu wollen wir verstärkt Angestellte einstellen. Wenn man beides macht, können wir bis Ende 2023 gut 2900 Polizeibedienstete am Start haben. Um im Mittelwert das ganze Jahr über 2900 Bedienstete im Einsatz zu haben, wird es bis 2024 dauern.

Die Feuerwehr muss aufgrund der steigenden Einsatzzahlen personell verstärkt werden. Dazu haben wir auch konkrete Pläne. Wir werden zum Beispiel eine neue Wache an der Universität bauen. Damit ist auch klar, dass wir mehr Personal brauchen.

Es ist sicher kein Geheimnis, dass die Lage im Moment nicht einfach ist. Vor allem die Situation bei unserem Krankenhausverbund Gesundheit Nord und beim Flughafen führt zu Problemen. Unsere Aufgabe im Senat ist es nun, auf diese neuen Herausforderungen zu reagieren.

Klar, je geringer die Masse ist, die man verteilen kann, desto härter werden die Auseinandersetzungen. Aber es wird einen Haushalt geben, mit dem man die wesentlichen strategischen Projekte umsetzen kann.

Dass wir jedes Jahr mehr als 200 neue An­wärter einstellen, ist für mich gesetzt. Und wenn wir wachsen, brauchen wir auch zusätzliche Räumlichkeiten. Es liegt auf der Hand, dass wir das in den bestehenden Gebäuden nicht organisieren können. Wenn wir die Ziele der Polizeireform realisieren wollen, brauchen wir dringend vier neue zentrale Standorte.

Wenn man sich die Großwetterlage anschaut, sieht man, dass uns die rechtsextreme Szene die größten Probleme bereitet. Vor allem in den neuen Bundesländern. In Bremen ist das zwar alles noch deutlich reduzierter, aber wir sehen, dass rechtspopulistische Strömungen einen wahnsinnigen Zulauf haben. Deswegen wird die Bekämpfung des Rechtsextremismus in Bremen ein Schwerpunktthema sein. Was aber nicht bedeutet, dass wir nicht auch gegen andere Extremisten vorgehen. Wenn in Bremen Autos angesteckt werden oder Gewalt gegen Polizisten ausgeübt wird, gehen wir konsequent dagegen vor.

Nein. Es gibt diese Szene in Bremen und ein Teil davon ist gewaltbereit und auch gewalttätig. Polizei und Verfassungsschutz reagieren darauf aber sehr souverän.

Die Federführung für dieses Projekt liegt beim Bundeskriminalamt. Von dort gibt es auch Überlegungen, eine Zentralstelle gegen Hasskriminalität einzurichten, damit man künftig eine deutlich bessere Kontrolle der rechtsextremen Szene im Internet organisieren kann. Die Ereignisse haben uns ja auch teilweise überrollt. Dass im Jahre 2019 ein Regierungspräsident erschossen wird, ist ein Vorfall, der nachhaltige Spuren bei uns hinterlassen hat.

Es wurden schon immer entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen, wenn bei uns Personen des öffentlichen Lebens bedroht wurden. Es gibt aber kein Allheilmittel. Man kann nicht jedem, der irgendwo im Netz kritisiert wird, Personenschutz geben. Dennoch ist es ein Thema, mit dem wir uns intensiv beschäftigen.

Zur Person

Ulrich Mäurer

ist seit 2008 Bremer Innensenator. Der 68-jährige SPD-Politiker ist Jurist. Der gebürtige Rheinland-Pfälzer ist verheiratet und hat zwei Kinder.