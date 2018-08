Parkplätze in Wohnstraßen sind knapp. Anwohner beschweren sich zunehmend über abgestellte Transporter und Lkw. Darum lässt Innensenator Mäurer Autos seit Juli zwangsabschleppen. (Kuhaupt)

Vor einem Monat hatte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) abgemeldeten Schrottautos, die in Straßen stehen und Parkplätze blockieren, den Kampf angesagt: Sie sollen ohne Ansage abgeschleppt werden. Der Senator hat ernst gemacht und in den vier Wochen seit Inkrafttreten des Erlasses 59 Autos abschleppen lassen, wie die stellvertretende Sprecherin der Behörde, Nesrin Kök-Evcil, dem WESER-KURIER auf Nachfrage bestätigt.

Das sei ein Erfolg, es soll solange abschleppt werden, wie es notwendig sei. Die Abschlepp-Dienste im Auftrag der Behörde waren zunächst in den Stadtteilen Hemelingen, Walle, Gröpelingen, Oslebshausen und in Bremen-Nord unterwegs. Kök-Evcil: „Als nächstes ist Woltmershausen dran.“ Sechs Halter haben ihre Fahrzeuge von den Betriebshöfen der Abschleppdienste inzwischen wieder ausgelöst. Neben den Kosten für das Abschleppen und die Verwahrung in Höhe von insgesamt 360 Euro müssen sie wohl auch mit Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten rechnen. Werden die abgeschleppten Autos nicht ausgelöst, muss die Behörde die Kosten übernehmen. Nach Angaben der stellvertretenden Sprecherin sind bislang rund 21.000 Euro aufgelaufen. Diese Autos sollen unter anderem verschrottet werden. Die Behörde hatte extra die Mailadresse abschleppmassnahmen(at)ordnungsamt.bremen.de einrichten lassen, an die Bürger nicht zugelassene Schrottautos melden können. 241 Hinweise sind bisher eingegangen.