Mäurer lobt Standesamt

Elke Hoesmann

Nach drastischen Problemen im Bremer Standesamt vor zwei Jahren zieht der Innensenator jetzt ein positives Fazit. Damals standen die Kunden in Schlangen an, heute laufe es rund an der Hollerallee.