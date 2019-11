Bremens Innensenator Ulrich Mäurer spricht sich für eine Einschränkung des Asylrechts aus. (Carmen Jaspersen/dpa)

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat sich für eine Einschränkung des Asylrechts ausgesprochen. "Keiner versteht, warum ein zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilter Krimineller wieder das gesamte Asylverfahren durchlaufen kann", so Mäurer am Freitagnachmittag. Dies entspreche zwar der geltenden Rechtslage, sei aber wie jetzt im Fall von Ibrahim Miri nicht mehr nachvollziehbar. Wer mehrere Jahre im Gefängnis gesessen habe, sollte das Recht verlieren, einen Asylantrag stellen zu dürfen, erklärte der Innensenator. "Straftäter dieses Kalibers sind raus. Und das für immer."

Was nach geltendem Recht möglich ist, wird nun der Fall Miri zeigen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat den Asylantrag des libanesischen Clanchefs am Freitag als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt. Damit müsste er Deutschland innerhalb einer Woche verlassen, sonst wird er abgeschoben. Eine Klage gegen diesen Bescheid hätte keine aufschiebende Wirkung. Dagegen jedoch könnte Miri, der derzeit in Abschiebehaft sitzt, per Eilantrag am Verwaltungsgericht klagen.

Zudem drohen Miri, der im Juli dieses Jahres in den Libanon abgeschoben wurde, in der vergangenen Woche aber wieder illegal nach Bremen einreiste, um hier Asyl zu beantragen, weitere Verfahren. Innensenator Mäurer bestätigte, dass am Donnerstag eine Wohnung in der Bremer Innenstadt durchsucht worden, in der auch Ibrahim Miris Mutter lebt. Dabei wurden 32 Schuss scharfe Pistolenmunition. "Kaliber 45 Magnum, es handelt sich also nicht um Luftgewehrpatronen oder Ähnliches", betonte Mäurer. Die Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Was nach Informationen des WESER-KURIER auch dazu führen könnte, dass die Anklagebehörde einen erneuten Versuch unternimmt, Miri in Sicherungshaft zu nehmen, indem seine laufende Bewährungsstrafe aufgehoben wird. Dies hatte die Staatsanwaltschaft bereits beantragt, fand damit aber kein Gehör beim Landgericht. Möglich, dass vor dem Hintergrund des Munitionsfundes ein erneuter Antrag Erfolg hat.

Miri war 2014 wegen bandenmäßigen Drogenhandels zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Im Dezember 2018 kam er wegen einer guten Sozialprognose auf Bewährung aus dem Gefängnis frei. Seine Rückkehr nach Bremen begründete er mit einem Blutrachekonflikt mit einem anderen Clan, der schon seit Jahren schwelt. Schon zwei Tage nach seiner Ankunft im Libanon habe er diesen schon wieder verlassen und sei mit Schleppern über die Türkei wieder nach Deutschland gereist.