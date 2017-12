Ein Polizist an seinem Videoarbeitsplatz. Symbolfoto (dpa)

Fußfesseln für Gefährder, verschärfte Telefonüberwachung und mehr Überwachungskameras: Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) plant eine Reform des Polizeigesetzes. "Angesichts der Herausforderungen im Zusammenhang mit dem islamistischen Terrorismus und einer Vielzahl von Anschlägen in Europa müssen wir unsere Polizeibehörden in Bremen und Bremerhaven unbedingt mit erweiterten Befugnissen ausstatten", sagte Mäurer im Gespräch mit dem WESER-KURIER.

Das kleinste Bundesland sei nach wie vor eine der Hochburg der salafistischen und radikal-islamischen Szene in Deutschland. Schwerwiegende Gefahren gingen aber auch von anderen extremistischen Gruppen und der organisierten Kriminalität aus. "Dieser Entwicklung müssen wir mit Prävention, Gefahrenabwehr und konsequenter Strafverfolgung begegnen", forderte Mäurer.

Der Entwurf des Innensenators setzt an drei Punkten an. Zum einen soll die Polizei künftig leichter Inhalte von Telefonaten, E-Mails und Kurznachrichten von gefährlichen Personen überwachen dürfen. Damit verbunden ist auch die Abfrage von Informationen des Telekommunikationsanbieters, wie etwa die Gerätenummer eines Mobiltelefons oder die Adressen der Kunden. Zwar darf die Polizei in Bremen schon jetzt die Telekommunikation überwachen, allerdings nur, wenn bereits eine Straftat begangen wurde. Die Gesetzesreform erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Überwachung, um Verbrechen zu verhindern. Zur Gefahrenabwehr soll die Polizei künftig auch Telekommunikation stören dürfen, um etwa die Fernzündung eines Sprengsatzes zu verhindern. In jedem Fall müssen die Maßnahmen richterlich angeordnet werden. Dazu müssen schwerwiegende Gründe für eine solche Überwachung vorliegen. Dazu gehören etwa eine Gefährdung der inneren Sicherheit oder Fälle von akuter Lebensgefahr.

Zum anderen sieht die Reform des Polizeigesetzes vor, an öffentlichen Orten, wie etwa dem Bahnhofsvorplatz, die Videoüberwachung auszubauen. Eine dritte Änderung betrifft die Überwachung von gefährlichen Personen mit einer elektronischen Fußfessel. Der Polizei soll so unter anderem die Kontrolle von Straftätern, die sich nicht an bestimmten Orten aufhalten dürfen, erleichtert werden. Bislang kommt die Fußfessel in Bremen nur bei aus der Haft entlassenen Sexualstraftätern zum Einsatz.

So umfangreich war das Polizeigesetz zuletzt 2005 geändert worden. Jetzt sei die Zeit reif für eine neue Reform, sagte Mäurer. "Die Terrorgefahren sind keine abstrakten Gefahren mehr, sondern leider Teil unserer Realität geworden – darauf mussten wir reagieren." Am 10. Januar wird sich die Innendeputation mit dem Gesetzesentwurf befassen. Die Bürgerschaft wird voraussichtlich im ersten Quartal des neuen Jahres über die Reformpläne beraten.