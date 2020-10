Ein Mann mit einer Reichsflagge, wie sie auch bei der Demo am Sonnabend in Bremen gezeigt werden soll. Die Innenbehörde hat diese Demo aber untersagt. (Christoph Soeder)

Die Innenbehörde hat eine für Sonnabend geplante Demonstration mit Teilnehmern „aus der überwiegend rechten und rechtsextremistischen Szene“ untersagt. Das Thema der Versammlung in der Innenstadt sollte „Kein Verbot für Schwarz-Weiß-Rot“ lauten – womit das Zeigen der Reichs- und der Reichskriegsflagge gemeint ist. Derzeit gibt es bundesweite Aufrufe zur Teilnahme an der Demo von diversen Landesverbänden der NPD sowie der Partei „Die Rechte“, die auf ihrer Homepage ankündigt, das Verbot gerichtlich anzufechten.

Damit hatte vergangene Woche die NPD Erfolg, die eine Demonstration in Bremerhaven angemeldet hatte und damit zunächst bei der Ordnungsbehörde gescheitert war. Das Oberverwaltungsgericht hatte dagegen entschieden, dass eine Demonstration mit Flaggen in Bremerhaven rechtens sei. Zur Begründung hieß es, das Verwaltungsgericht habe zuvor zutreffend ausgeführt, „dass das Mitführen und Zeigen der Schwarz-Weiß-Rot-Flaggen und Reichskriegsflaggen des Kaiserreichs nicht ohne das Hinzutreten weiterer Umstände strafbar“ sei. Der Erlass von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) vom 14. September, der das Zeigen der Flaggen verbietet, habe keine Gesetzesqualität und könne die „streitgegenständliche Einschränkung nicht rechtfertigen“.

Drei Gegendemonstrationen

Mäurer geht unterdessen weiter davon aus, dass das Zeigen der Flaggen stets als Ordnungswidrigkeit zu prüfen sein. Besagtem Erlass liege die Rechtsauffassung des Senats zugrunde, „dass das öffentliche Zeigen der vom Erlass umfassten Flaggen regelmäßig eine nachhaltige Beeinträchtigung eines geordneten und friedlichen Zusammenlebens und damit eine Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellt“. Die Versammlung habe „einen das friedliche Zusammenleben der Bürger und Bürgerinnen bedrohenden Charakter“, heißt es in der Verbotsverfügung. Die damit einhergehende „Schaffung von Angsträumen“, heißt es weiter in der Verbotsverfügung, zerstöre „die Grundvoraussetzungen demokratischer Gesellschaften“.

Bis Mittwochnachmittag waren Gegenkundgebungen von „Extinction Rebellion“, dem „Bündnis Keine Reichskriegsflaggen in Bremen“ und dem „Bündnis gegen Rechts“ angemeldet. Die drei Anmeldungen haben laut Innenressort Bestand, solange sie nicht zurückgezogen werden – sind also unabhängig vom Bestand des Verbots der Rechten-Demonstration. Die Polizei kündigt bereits einen „Großeinsatz“ für den Sonnabend an und appelliert an die Teilnehmer, die Corona-Regeln einzuhalten. Die jeweiligen Kundgebungsorte und Marschrouten würden noch abgestimmt. Bei der NPD-Demonstration am Sonnabend in Bremerhaven zählte die Polizei 40 Teilnehmer. Die Zahl der Gegendemonstranten wurde mit 700 angegeben.