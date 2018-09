Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) äußerte sich zu der Polizeiaktion. (Frank Thomas Koch)

Zu den heutigen großangelegten Maßnahmen von Polizei und Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit einem umfangreichen Ermittlungsverfahren im Bereich der sogenannten SÄM-Delikte (Straftaten zum Nachteil älterer Menschen) nahm Freitagmittag auch Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) Stellung. Mäurer bedankte sich ausdrücklich für die „monatelange engagierte und hartnäckige Arbeit der Ermittlerinnen und Ermittler“, die zu einem erfolgreichen Schlag gegen das organisierte Verbrechen in Bremen geführt habe. Mäurer betonte in diesem Zusammenhang die neuen Möglichkeiten zur strafrechtlichen Vermögensabschöpfung. „Unser Ziel ist, Straftätern konsequent alles Vermögen, das sie mit ihren Taten ergaunert haben, wieder abzunehmen. Wer sich beispielsweise teure Autos von dem Geld kauft, das er älteren Menschen abgeknöpft hat, dem nehmen wir diese Autos ganz klar wieder weg!“

Mit Sorge beobachte das Innenressort seit einiger Zeit, dass sogenannte ethnisch abgeschottete Clans zunehmend im Bereich der SÄM-Delikte eingestiegen sind: „Das sind keine spontanen Taten, das ist organisierte Kriminalität im großen Stil. Die heutigen Maßnahmen sind daher auch Teil unserer Gesamtstrategie im Umgang mit kriminellen Clans.“ Mäurer berichtete, dass er sich mit seinem Berliner Amtskollegen verstärkt über gemeinsame Ansätze bei der Bekämpfung der Clan-Kriminalität abstimmen werde. Die Berliner Polizei hatte in den vergangenen Wochen immer wieder Einsätze gegen kriminelle Clans in der Hauptstadt gefahren. Zugleich betonte Bremens Innensenator, dass der Kampf gegen kriminelle Clans und gegen organisierte Kriminalität sich nicht allein auf strafrechtliche Maßnahmen beschränken werde: „Ich habe die Zentralstelle für Rückführungen in meinem Haus aufgefordert zu prüfen, in welchen Fällen eine Abschiebung möglich ist.“