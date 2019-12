Die Reihe „Mein Bremen“ mit den bisher erschienenen vier Bänden stößt auf ein großes Interesse. (wk Manufakutur)

Wer das Magazin noch zu Weihnachten verschenken will, für den ist aber jetzt Hoffnung in Sicht: Der Nachdruck ist bereits bestellt und trifft spätestens am kommenden Montag im Pressehaus und damit auch in den regionalen Zeitungshäusern ein. Nachfolgend in Buchhandlungen und dem Zeitschriftenhandel. Online und telefonisch können Sie auch schon jetzt bestellen.

Die Reihe „Mein Bremen“ mit den bisher erschienenen vier Bänden stößt immer auf großes Interesse, leben die Bände doch davon, dass Sie als Leserinnen und Leser unserer Zeitung dort in ihre privaten Fotoarchive greifen und uns Ihre ganz persönlichen Lebenserinnerungen zur Verfügung stellen. Die Bände 1 und 2 mit dem Zeitraum von 1900 bis 1945 sind dabei schon länger ausverkauft, trotz eines Nachdrucks, von Band 3 für die Zeit von 1968 bis 1983 ist aber noch zu haben.

Mit einem solchen Andrang hatten wir dieses Mal nicht gerechnet, aber die Zeit des Aufbruchs und Wiederaufbaus weckt offenbar das Leserinteresse. Die Zeit des Wirtschaftswunders , die erste Meisterschaft von Werder Bremen, der Bau von Trabantenstädten und wie die Häfen zum Motor der Stadt wurden, sind weitere Themen. Dazu zeigen wir viele bisher unveröffentlichte Fotos aus den Stadtteilen. Derzeit per Bestellung erhältlich auf www.weser-kurier.de/shop und telefonisch unter 0421 / 36 71 66 16. 100 Seiten, 9,80 Euro.