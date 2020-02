Beim diesjährigen Lichtertreiben waren wieder fantasievolle Gestalten unterwegs. (Louis Kellner)

Zum Auftakt des Bremer Karnevals wandelten am Freitagabend wieder leuchtende Masken-Figuren und bizarre Stelzen-Läufer durch das Viertel und die Gassen des sogenannten Milchquartiers. Hunderte Menschen sahen sich das Spektakel vor beleuchteten Häusern an.

Bunte Gestalten unterwegs im Bremer Viertel. (Louis Kellner)

Vom Paulskloster aus zogen die Fantasiegeschöpfe zu leisen Klängen die Zuschauer in ihren Bann. Anwohner trugen zum farbenfrohen Treiben mit schön beleuchteten Vorgärten bei. Teilnehmer des Lichtertreibens kamen auch aus Bremerhaven, Aalborg in Dänemark, Hamburg und Berlin.

Am Samstag wird der Samba- und Maskenkarneval in Bremen offiziell eröffnet. Die Veranstaltung unter dem Motto „Im Rausch der Liebe“ startet mit einer Theaterinszenierung, danach ziehen mehr als 1000 Frauen und Männer in farbenfrohen Kostümen durch die Innenstadt (joe/dpa).