Der Bremer AfD-Chef Frank Magnitz wollte mit der Veröffentlichung eines Fotos direkt nach dem Angriff auf ihn „mediale Betroffenheit“ auslösen. In einem parteiinternen Schreiben, das der Zeitung „Taz“ vorliegt, begründete der 66-Jährige sein Vorgehen. „Mir war klar, dass eine entsprechende Aufmerksamkeit damit erzielt werden würde“, schreibt Magnitz. „Wir haben die gesamte Nation aufgerüttelt und einen Diskussionsprozess in Gang gesetzt, was uns sonst nie gelungen wäre!“ Auf dem Foto ist der Kopf des AfD-Politikers mit einer klaffenden Stirnwunde zu sehen. Magnitz bestätigte am Dienstag, Verfasser des Schreibens zu sein. Es habe aber parteiintern bleiben sollen, sagte er.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Der AfD-Bundestagsabgeordnete war am Montag vergangener Woche in Bremen überfallen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittler veröffentlichten am Freitag ein Video aus Überwachungskameras. Es zeigt, wie drei Männer Magnitz verfolgen. Einer von ihnen springt Magnitz von hinten an und rammt ihn mit Wucht zu Boden. Der Politiker stürzt und schlägt mit dem Kopf auf. Er verbrachte zwei Tage im Krankenhaus.

Im Gespräch mit dem WESER-KURIER hat Frank Magnitz Anfang der Woche betont, er habe nichts dramatisieren wollen. Die AfD behauptete kurze Zeit nach dem Überfall auf ihn, dass der Bremer Politiker mit einem Kantholz niedergeschlagen und getreten wurde. Das beides ist nicht passiert. Warum er im Krankenhaus bereits einen Pfleger bat, mit seinem Smartphone ein Foto von ihm zu machen, erklärte Magnitz: „Ich wollte einfach wissen, wie ich aussehe.“ Am Abend habe er dann das Foto seiner Tochter, die ebenfalls für die Partei arbeitet, gegeben. Dazu habe er ihr gesagt: „Ich möchte, dass das so schnell wie möglich rausgeht.“ Es sei ein Fehler gewesen, dass in der Veröffentlichung nicht erwähnt wurde, dass es sich „mutmaßlich“ um ein Kantholz gehandelt hat. Er selbst habe daran keine Erinnerung gehabt. Magnitz berief sich nach eigenen Angaben auf die Aussage eines Handwerkers.