Spendensammlerin Brigitte Stuthmann im Gespräch mit Christian Weber. (Christina Kuhaupt)

Bittet sie an fremden Türen um Spenden, nimmt sie sich Zeit. Brigitte Stuthmann erklärt dann, für welches Hilfsprojekt sie diesmal sammelt. „Höflich fragen, nicht drängeln“, und wenn jemand nichts gibt, freundlich Danke sagen und gehen – das ist ihr Erfolgsrezept. Seit fast 30 Jahren sammelt die 79-Jährige für die Wilhelm-Kaisen-Bür­gerhilfe (WKB); das Geld kommt Bremern in Nöten zugute. Zweimal im Jahr stehen drei Straßen in Grolland auf Stuthmanns Liste. Beim Wilhelm-Kaisen-Bürgermahl am Montagabend im Rathaus bekam sie ein besonders Dankeschön für ihren ehrenamtlichen Einsatz: ein Exemplar der Wilhelm-Kaisen-Skulptur, geschaffen von Bernd Altenstein.

Brigitte Stuthmann klopft meist dort an, wo man sie kennt. „Viele sagen dann schon, ich muss eben mein Portemonnaie holen.“ Negative Erfahrungen, nein, die habe sie in all den Jahren nicht gemacht. Häufig komme sie mit den Leuten ins Gespräch, frage auch nach ihrem Befinden und freue sich über den Kontakt. „Ich gehe dann ganz zufrieden nach Hause.“ Für die überzeugte Christin aus der St.-Lukas-Gemeinde ist das Sammeln praktizierte Nächstenliebe. „Man kann so viel tun für bedürftige Menschen.“ Und trotz einer schweren Erkrankung will die 79-Jährige nächstes Jahr wieder bei der Frühjahrssammlung mitmachen. Sie hat sogar ihre Tochter motiviert, sich an den Aktionen zu beteiligen. Es werden immer weniger, die für die Bürgerhilfe-Sammlungen von Tür zu Tür ziehen. Knapp 30 Frauen und Männer seien es noch, die diese oft mühselige Arbeit auf sich nähmen, sagte Sylvia Gerking von der WKB auf Nachfrage. Viele Türen blieben mittlerweile verschlossen, in Wohnanlagen kämen die Ehrenamtlichen oft gar nicht mehr hinein. Das bedauerte auch Bürgerschaftspräsident und WKB-Vorsitzender Christian Weber am Montag beim Bürgermahl. Er lobte Brigitte Stuthmanns Engagement und überreichte die Statue. Die ehrenamtlichem Sammler hätten teils persönliche Kontakte zu den Spendern aufgebaut, betonte Weber. „Man wartet schon auf sie.“

Dreimal im Jahr sind die Männer und Frauen einige Wochen in ihren Wohnbezirken unterwegs. Wer spendet, trägt Namen und Summe in eine Liste ein, erklärte Stuthmann. Sie ­bekomme meist Beträge von fünf, zehn oder 20 Euro. Das eingesammelte Geld fließt laut WKB direkt an fünf Einrichtungen unter dem Dach der Bürgerhilfe: Arbeiterwohlfahrt, ­Caritas, DRK, Innere Mission, Jüdische Gemeinde und Paritätischer Wohlfahrtsverband.

Hühnerfrikassee und Rote Grütze – bewusst schlicht war die Mahlzeit, die den rund 200 Gästen in der Oberen Rathaushalle serviert wurde. Seit 2002 lädt die Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe jedes Jahr zum Bürgermahl im festlichen Rahmen – so dankt sie ihren Ehrenamtlichen und auch den Unterstützern aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Die Kosten für das Mahl übernehmen stets Sponsoren. Der Abend gilt als Auftakt zur Advents-Sammelaktion der WKB. Und gesammelt wurde auch schon während des Essens. Traditionsgemäß spenden die Gäste an den Tischen für jedes Jahr neu ausgewählte Projekte.

Dieses Mal gibt es Geld für Kurse der Caritas zum Kompetenztraining von Vätern im Gefängnis sowie für eine Hebammensprechstunde der Inneren Mission. Außerdem fördert die Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe ein Bildungsprojekt der Jüdischen Gemeinde für junge Erwachsene vor allem aus Migrantenfamilien.

Bevor das Bürgermahl begann, hatte Bürgermeister Carsten Sieling, Vorsitzender des Kuratoriums der WKB, das Wort an die Eingeladenen gerichtet. Er freue sich, dass in diesem Jahr ein „charmantes Quartett“ von Bremer Ehrenbürgern die Festreden der Ehrengäste beim Bürgermahl übernehme. Gemeint waren Barbara Grobien (Vorsitzende der Philharmonischen Gesellschaft in Bremen), Klaus Hübotter (Ehrensenator der Bremer Hochschule für Künste), Uwe Hollweg (Karin und Uwe Hollweg Stiftung) und Bernd Hockemeyer (Bernd und Eva Hockemeyer Stiftung). Die Ehrengäste trugen sich ins Goldene Buch ein und gestalteten mit individuellen Beiträgen die Festrede.

„Bremer helfen Bremern“ – das ist der Leitspruch der WKB. Neben Haussammlungen, Firmengaben und Einnahmen aus Lotto- und Toto-Mitteln zählt das „Bremer Loch“ – die unterirdische Sparbüchse auf dem Marktplatz – zu ihren Finanzquellen. Christian Weber berichtete, dass es sogar ein zweites „Bremer Loch“ gegeben habe. In einem drei Meter entfernten Gullydeckel hätten die Leute ebenfalls Geld geworfen – „und nicht zu wenig“. Wesernetz habe dann den Gullydeckel, der dort ohne Abflussrohr lag, mitgenommen.

Ihren Namen verdankt die Organisation dem früheren Bremer Bürgermeister Wilhelm Kaisen. 1945, als es an allem fehlte, hatte er die Bremer Volkshilfe gegründet, die 1995 in Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe umbenannt wurde.