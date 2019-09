Fabio und Robin sind in der Kindergruppe der Feuerwehr Mahndorf. (fotos: PETRA STUBBE)

Phil Luca zu überzeugen, aus dem Einsatzfahrzeug zu steigen, kostet viel Überredungskunst. Der fast Dreijährige sitzt stolz hinter dem Lenkrad des großen roten Gefährts, winkt grinsend aus dem Fenster und lässt sich vom ebenso begeisterten Vater fotografieren.

„Das ist der Höhepunkt der Woche für ihn“, bestätigt Jessica Schwan, als sich ihr Sohn dann doch aus dem Wagen heben lässt. Phil Luca ist bekennender Fan der Trickfilmfigur Feuerwehrmann Sam. Und die ziert zu Hause nicht nur Kulturbeutel, Handtücher und Bettwäsche des Kindes. Beim Fest der Freiwilligen Feuerwehr am Sonnabend in Mahndorf hält seine Hose sogar einen Gürtel mit dem Motiv des Kinderhelden zusammen.

So wie Phil Luca haben sich etliche Kinder zum Gelände am Mahndorfer Bahnhof 4 aufgemacht, um einmal in einem echten Feuerwehrauto zu sitzen und, wie beim Kinderprogramm auf der Wiese hinter dem Gebäude, einen Löscheinsatz zu proben. Zwar richtet sich der Schlauch hier nur auf bewegliche Holzflammen in den Fenstern eines Holzhauses – also alles unecht. Diese aber mit dem Wasserstrahl umzukippen, kostet viel Konzentration – und die ist echt.

Auch auf der Hüpfburg, beim Dosenwerfen und beim Glücksraddrehen herrscht ordentlich Andrang, während die Eltern auf den Bierbänken vor den Feuerwehrgaragen sitzen, klönen und sich bei Bratwurst und Kuchen stärken.

„Zum Glück hat das Wetter wider aller Prognosen super mitgespielt“, freut sich Wehrführer Volker Karstens, Organisator der Veranstaltung. Seit den Morgenstunden waren er und seine Kollegen mit den Vorbereitungen für das mittlerweile sechste Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Mahndorf beschäftigt.

Zu sehen sind neben den Einsatzfahrzeugen auch ein Schaumwasserwerfer, eine Tragkraftspritze und eine von der Jugendfeuerwehr handgefertigte Seifenkiste, mit der bei einem Rennen bereits ein Platz im oberen Mittelfeld belegt wurde.

Die Löschfahrzeuge LF 10 und LF 16, die 1200 Liter und 1600 Liter fassen, seien jedoch der absolute Publikumsmagnet, berichtet Karstens. Mit dem kleineren der beiden ging es vor kurzem zu den Löscharbeiten zum Großfeuer in Hemelingen auf dem ehemaligen Könecke-Gelände. Eigentlich sei dafür der größere Wagen vorgesehen gewesen. Doch dessen Ladegerät habe gestreikt – eine Panne, die vorkommen könnte, da die Fahrzeuge nicht ständig im Einsatz seien, sagt Karstens. Doch auch so seien die 20 Kameraden zum Einsatzort gebracht worden, um zu helfen.

Mahndorf sei ansonsten ein vergleichsweise ruhiger Standort, berichtet der Wehrführer. Im vergangenen Jahr gab es 58 Einsätze. Eine Zahl, die 2019 bestimmt noch erreicht werde, vermutet er mit Blick auf die große Trockenheit und den damit einhergehenden sinkenden Grundwasserpegel. Zurzeit seien seine Leute im Dauereinsatz, um die insgesamt 260 Jungbäume in Mahndorf zu wässern. Rund 100 Liter wöchentlich pro Baum kosten Einsatz und Energie.

Über mangelnde Bereitschaft kann sich der Wehrführer nicht beklagen. Die Warteliste für die Kinderfeuerwehr beträgt über ein Jahr. Bei der Jugendfeuerwehr sind ein paar Plätze frei und die 27 aktiven Feuerwehrmänner und fünf Feuerwehrfrauen nehmen zurzeit keinen mehr auf. „Wir sind hier in Mahndorf sehr gut aufgestellt“, freut sich Karstens. In den Randstandorten gehöre es zur Tradition, sich der Freiwilligen Feuerwehr anzuschließen. Das sei in anderen Stadtteilen anders.

Dabei seien die Eintrittsbedingungen für die Feuerwehr leicht zu erfüllen. Jeder, der sich für den aktiven Dienst entscheidet, muss ein Mindestalter von 18 und ein Höchstalter von 45 Jahren sowie ein lupenreines Führungszeugnis haben. Wer dann noch die arbeitsmedizinische Untersuchung besteht und für atemschutztauglich befunden wird, dem steht der Ausbildungsweg bei der Feuerwehr offen. Eine einwöchige Grundausbildung bei der Feuerwehrschule Bremen und die „Truppmann-zwei-Ausbildung“ mit 80 Stunden in zwei Jahren führen zur Qualifikation.

Karstens selbst ist nicht von Kindesbeinen an mit dabei. Als Quereinsteiger wurde er vor zwölf Jahren von einem Kumpel „mitgeschleppt“, wie er lachend erzählt. „Ein Mal gehe ich da hin und gucke mir das an, habe ich mir gesagt. Und nun bin ich Wehrführer.“ Vor zwei Jahren löste der 48-Jährige auf diesem Posten Carsten Schröder ab.

Für die späten Stunden ist ein DJ bestellt, der in der Fahrzeughalle einheizt. Dass die Mahndorfer feierfreudig sind, weiß Karstens aus den vergangenen Jahren. Die Genehmigung zum Feiern hat er bis in die Morgenstunden, bis 3 Uhr, eingeholt.

Auch im nächsten Jahr steht das Sommerfest der Feuerwehr bereits in seinem Kalender. Der erste Sonnabend im September ist ein fest gesetzter Termin, der mit keiner anderen großen Veranstaltung in Mahndorf kollidiere, sagt er und versichert: So lange er Wehrführer sei, so lange werde hier gefeiert.