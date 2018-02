Das Arisierungsdenkmal soll integraler Bestandteil des Stufenbauwerks an der Schlachte werden. In diesem Jahr wird jedoch nicht mehr gebaut. (Frank Thomas Koch)

Das Mahnmal zur Erinnerung an den Raub jüdischen Eigentums im Nationalsozialismus wird auch in diesem Jahr nicht gebaut. Das ist nach der Sitzung der Kulturdeputation am Dienstagnachmittag klar. Staatsrätin Carmen Emigholz (SPD) kündigte an, man werde nach den Sommerferien einen Plan mit Angaben zum zeitlichen Ablauf und zu den Kosten vorlegen. Erst wenn dieser Plan vorliegt, können die Gespräche über die Finanzierung zum Beispiel auch mit den Unternehmen konkreter werden.

Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz (SPD) kündigte zum Thema Mahnmal einen Kosten- und Zeit-Plan für den Sommer an. (Christina Kuhaupt)

„Man kann sich jetzt auf einen Zeitstrahl einrichten. Das ist immerhin etwas. Die monatliche Debatte war zunehmend peinlich und schädlich“, sagte Claas Rohmeyer, kulturpolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Die Kritik der Grünen-Abgeordneten Kai Wargalla sorgte während der Debatte für Streit zwischen den Koalitionspartnern. Wargalla hatte im Vorfeld der Sitzung Unverständnis darüber geäußert, dass die Kulturbehörde so lange dafür brauche, ein notwendiges Statik-Gutachten in Auftrag zu geben. Das soll in Absprache mit dem Bauressort geschehen.

„Mir ist völlig unverständlich, warum die Kulturbehörde dieses notwendige Gutachten nicht längst in Auftrag gegeben hat“, hatte Wargalla gesagt. Mit rund 5000 Euro seien die Kosten dafür „überschaubar“ und „sollten für das Kulturressort kein Hemmnis darstellen“. Inzwischen ist der Statiker beauftragt worden.

Ebenfalls kritisch hatte sich im Vorfeld der Sitzung schon Miriam Strunge, kulturpolitische Sprecherin der Linken, geäußert: „Mir scheint es, als ob das Mahnmal keinerlei Priorität im Senat hat und die Abstimmungen sehr schleppend verlaufen.“