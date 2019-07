Polizeipräsident Lutz Müller sicherte den Fridays-for-Future-Demonstranten die Gesprächsbereitschaft der Polizei zu. (Karsten Klama)

„Fridays for Future“ geht auch an anderen Wochentagen. Unter dem Motto "Week for Future" setzen sich die Proteste derzeit deutschlandweit fort. Vielerorts auch während der Ferien. Auch in Bremen haben Jugendliche am Montag zu fünf Tagen Dauerprotest vor der Bürgerschaft aufgerufen. Sie fordern eine bessere Klimapolitik. Dauerprotest bedeutet für die Jugendlichen, die Mahnwache während der Nacht fortzusetzen. Doch die Bremer Polizei hat den Protest in der vergangenen Nacht beendet.

Wie ein Sprecher auf Nachfrage des WESER-KURIER bestätigte, wurden die Protestierenden am späten Montagabend aufgefordert, den Marktplatz zu verlassen. Die Aktion sei friedlich verlaufen, die Jugendlichen seien der Aufforderung nachgekommen.

In einer späteren Mitteilung heißt es nun, dass die Einsatzleitung den Protest beendet habe, weil die Versammlung nicht angemeldet worden sei. Zudem habe sich unter den neun Teilnehmern auch Kinder befunden. Polizeipräsident Lutz Müller scheint mit der Vorgehensweise der Bremer Polizei nicht einverstanden: "Der Einsatz wurde von uns nachbereitet und wir bedauern es, dass die Versammlung abgebrochen wurde. Das hätte in diesem Fall aufgrund eines Ermessenspielraumes nicht sein müssen", teilte er mit.

Für Dienstag und die kommenden Tage seien weitere Versammlungen bereits angemeldet, heißt es weiter. Eine Teilnehmerin bestätigte gegenüber dem WESER-KURIER, dass der Protest in der kommenden Nacht weitergehen solle. Polizeipräsident Müller besuchte die Teilnehmer am Mittag und suchte das Gespräch mit den Jugendlichen. Dabei sagte er ihnen die Gesprächsbereitschaft der Polizei zu. Derweil hat die Innenbehörde schnell reagiert. Die Mahnwache ist nun angemeldet und darf bis Freitag um 14 Uhr abgehalten werden. Vorher wird es auf dem Marktplatz erneut eine Fridays-for-Future-Kundgebung geben.