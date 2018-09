Die Masche wie bei Koch ist laut Verbraucherzentrale kein Einzelfall. (Arne Dedert/dpa)

Der Brief, der im Postkasten gelandet ist, kommt ihm gleich merkwürdig vor. Als er ihn öffnet, ist die Verwunderung noch größer. „Letzte Mahnung“ steht in Großbuchstaben über dem Schreiben der Firma Ratepay, einem Berliner Zahlungsdienstleister, der das Inkasso für das Fernbusunternehmen Flixbus übernimmt, also das Geld eintreibt.

Der Bremer Marvin Koch ist erstaunt. Er soll 124,79 Euro inklusive Mahngebühren zahlen für eine Leistung, die er gar nicht in Anspruch genommen hat. Und Mahnungen zuvor hat er auch keine erhalten. Das ist kein Einzelfall, wie sich herausstellt. Polizei und Verbraucherzentrale haben von solchen Fällen in der vergangenen Zeit häufiger gehört.

„Für Ihren Einkauf bei Flixbus konnten wir trotz unserer Mahnung noch keinen Zahlungseingang feststellen“, heißt es in dem Schriftstück. Um eine Übergabe an das Inkasso und damit verbundene Kosten zu vermeiden, solle der Bremer Koch den Betrag binnen fünf Tagen nach Erhalt der Mahnung zahlen. Die Anschrift des Bremers ist korrekt, sonst wäre der Brief nicht zugestellt worden. Mahn- und Rücklastschriftgebühren sind fein detailliert aufgeführt.

Koch fängt umgehend an zu recherchieren. Er ruft bei Ratepay in Berlin und bei Flixbus an. So bekommt er heraus, dass die ersten Mahnungen an eine E-Mail-Adresse, die er selbst nicht kennt und nicht eingerichtet hat, gegangen sind. Er schreibt selbst eine Mail an die Adresse und bekommt eine Fehlermeldung bei der Nachrichtenzustellung an den Empfänger.

Die Domäne @15web.de des Empfängers ist überhaupt nicht vorhanden. Auch eine angegebene Kontonummer ist nicht korrekt. „Wie kommt Flixbus bitte an meine Daten und warum werden diese dann noch weiter gegeben“, fragt Marvin Koch. Wer hat sich diese Mailadresse und die Kontonummer einfallen lassen? Auch bei Flixbus kann Koch nicht weiter geholfen werden.

Dort heißt es nur: „Unter der von Ihnen genannten Referenz existiert eine Buchung in unserem Hause mit Ihren Daten.“ Die Forderung sei für den Einzug des Ticketpreises an den Dienstleister Ratepay weitergeben worden. „Wenn Sie keine Bestellung aufgegeben haben, wurden offenbar Ihre Daten missbraucht“, heißt es in einem Schreiben eines Flixbus-Mitarbeiters. Koch solle sich in diesem Fall an die örtliche Polizei wenden.

Soziale Netzwerke sind der beste Datenlieferant

Koch geht mit den Schreiben zur Bremer Polizei, der solche Fälle bereits bekannt sind. „Aktuell liegen mehrere ähnlich gelagerte Anzeigen vor, bei denen Dritte Rechnungen und/oder Mahnungen für online gebuchte Fahrten bei Flixbus erhielten“, teilt Polizeisprecherin Franka Haedke mit. Sie rät, dass Betroffene grundsätzlich sofort mit dem Forderungsinhaber – in diesem Fall Ratepay – Kontakt aufnehmen sollten, um Widerspruch einzulegen. Dies solle schriftlich geschehen.

Haedke macht außerdem darauf aufmerksam, dass Polizeivertreter schon lange beklagten, wie leicht es Kriminellen durch den leichtfertigen Umgang mit persönlichen Daten im Internet gemacht werde. „Der beste Datenlieferant sind soziale Netzwerke: Hier finden Kriminelle Angaben zu Echtnamen, Wohnort und auch Telefonnummern“, teilt sie mit. Und über Internet-Auktionsplattformen ließen sich bei der Teilnahme an Auktionen sogar Bankdaten ermitteln.

Die Polizei hatte Koch geraten, sich mit der Anzeige wieder bei Ratepay zu melden und darauf hinzuweisen, dass seine Daten missbräuchlich verwendet worden waren. Genau das sei auch das richtige Vorgehen, sagt auch Nicole Mertgen, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale. „Menschen, die solch eine Mahnung bekommen, sollen als erstes Ruhe bewahren“, sagt Mertgen.

Dann solle man sich Rechtsberatung von einem Anwalt holen oder die Beratung der Verbraucherzentrale in Anspruch nehmen. Da ein Datenklau vorliege, sollen Betroffene auf jeden Fall Anzeige bei der Polizei erstatten. Dies sei zwingend notwendig, damit in diesem Fall Flixbus oder Ratepay keine rechtlichen Schritte einleiten könnten. Mertgen empfiehlt dringend, einen angemahnten Rechnungsbetrag nie unbesehen zu begleichen, sondern zunächst auf Plausibilität zu überprüfen.

Auch von Seiten von Flixbus ist man sich sicher, dass im Fall von Koch offensichtlich ein Datenmissbrauch vorliegt. „Hinweise darauf nehmen wir stets sehr ernst und prüfen sie gründlich“, teilt Flixbus-Sprecher Sebastian Meyer mit. Bei seriösen Käufern sei es durchaus üblich, dass der Name in der E-Mail-Adresse enthalten sei. „Um seriös zu wirken, legen Betrüger E-Mail-Adressen in dem entsprechenden Format an“, heißt es weiter. Das Unternehmen rät Kunden, die unberechtigte Mahnungen erhalten, sich direkt an Flixbus sowie den Zahlungsdienstleister Ratepay zu wenden. „In diesen Fällen wird die Forderung entsprechend eingestellt und die Ratepay GmbH trägt den Zahlungsausfall“, heißt es weiter. Betroffene sollten zusätzlich Anzeige erstatten.

Beschwerden über Mahnungen

Die Masche wie bei Koch ist laut Verbraucherzentrale kein Einzelfall. Beschwerden über Mahnungen des Unternehmens Ratepay im Zusammenhang mit Flixbus habe es in vergangener Zeit häufiger gegeben, sagt Mertgen. Allerdings sei die Ursache nicht bekannt: Es könne an den Unternehmen liegen, aber auch, und das sei häufig der Fall, an unbekannten Dritten. Ratepay sei im Zusammenhang mit Online-Shops häufiger aufgefallen. Täter bestellten etwas im Internet, gäben falsche Daten an, erhielten die Ware und die Rechnung ginge an einen Unbeteiligten. Das bedeute allerdings nicht, dass Unternehmen wie Ratepay unseriös arbeiten. Die Verbraucherzentrale Bremen bietet auf www.verbraucherzentrale-bremen.de/inkasso-check einen Check an, mit dem Inkasso-Forderungen kostenfrei überprüft werden können.